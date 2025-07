Algunes noves d'aquest mes de juliol de 2025

Algunes de les notícies que aquests dies de juliol m'han cridat l'atenció són sempre les que no voldria haver de llegir, les que no haurien d'existir, per exemple en escriure aquest article: «l'Exèrcit israelià prohibeix als palestins fins i tot banyar-se a la mar. A més de les bombes i la fam, també utilitza la calor com a arma de guerra i ha arribat a l'extrem de prohibir als palestins amuntegats a la costa banyar-se a la mar».

Després: «Quan semblava que els horrors a Gaza ja no es podien superar, una descoberta macabra ha afegit un nou motiu d'angoixa als bombardejos indiscriminats i el bloqueig de l'ajuda humanitària, que ha provocat la pitjor crisi de fam del món, segons l'ONU i les ONG amb presència a la Franja. A finals de juny el govern de Hamàs va alertar que s'havien trobat pastilles d'oxicodona, un potent narcòtic a base d'opi, barrejades dins els sacs de farina que reparteix la Gaza Humanitarian Foundation (GHF). És el polèmic sistema de distribució d'ajuda establert al maig pels Estats Units (Trump) i Israel (Netanyahu) per saltar-se els mecanismes de l'ONU, on han mort almenys 798 palestins per foc israelià i 5.000 més han quedat ferits quan anaven a recollir els aliments, alertava aquest divendres d'Oficina de Drets Humans de Nacions Unides». I també: «Israel causa una altra massacre en un centre de distribució d'aigua. L'Exèrcit israelià atacà un centre de distribució d'aigua a Nuseirat i matà deu persones, entre elles 6 menors, en un lloc on ha destruït sistemàticament les infraestructures de subministrament d'aigua». Quant patiment. Quina vergonya! I a més a més, sense gaire ressò: «La Flotilla de la Llibertat salpa de nou cap a Gaza des de la costa siciliana». Altres notícies d'aquest mes de juliol, també amb afecció directa sobre nosaltres: el Govern del PP amb el suport de Vox culminen el 7 de juliol aprovar la Llei per a l’Obtenció de Sòl, que suposa segons el GOB: «Una explosió de nou sòl susceptible de ser edificat – especialment greu en el cas del sòl rústic – i tenen implicacions directes sobre el creixement poblacional que promouen, la pressió sobre recursos bàsics com l’aigua, el territori, l’energia i la biodiversitat i ens aboquen al col·lapse del model territorial i la pèrdua de qualitat de vida». Acabaré però amb una mitja bona notícia per a la llibertat dels pobles al món: «Dissabte 12 de juliol, l’estat francès va signar un acord per a crear l’estat de Nova Caledònia, que ells mateixos han anomenat «una institució única al món». I ho és, efectivament. Nova Caledònia esdevé un estat, amb nacionalitat pròpia i diferenciada i amb dret de ser reconegut internacionalment, però alhora serà part de la constitució francesa». D'aquí la mitja dolenta.