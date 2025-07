És d’una evidència indiscutible la importància que té l’aeroport per una illa. Determina la mobilitat exterior i interior. Determina l’economia i el turisme. Sobre la seva rellevància no importa estendre’s. La pregunta a fer és: estam satisfets amb el funcionament del nostre aeroport? La meva resposta és negativa, molt negativa. Quan vaig a l’aeroport me sent insultat: parking amb cinc o sis plantes indisponibles pels residents, escales i cintes mecàniques que no funcionen, recorreguts llargs per fomentar el comerç, obres de duració infinita, espais incòmodes i freds, moments de col·lapse als controls de seguretat...

I si elevam el focus la pregunta a fer és: l’aeroport està al servei del territori en que s’insereix? I la resposta torna ser negativa, molt negativa. La gestió d’AENA és centralitzada, fosca i molt deficient. La gestió d’AENA consisteix en munyir els aeroports balears fins a l’extenuació per aconseguir uns beneficis econòmics que se’n van mar enllà per no tornar via reinversió i renovació o reducció de costs.

Convé no perdre de vista que els aeroports són grans equipaments públics que tenen per objectiu, no maximitzar el benefici de l’empresa que els gestiona, sinó garantir un bon servei aeroportuari a un determinat territori. L’aeroport no hauria d’estar al servei del compte de resultats d’AENA sinó que hauria d’estar al servei de Mallorca, o de Menorca o d’Eivissa...

Molts són els problemes que presenta el model AENA. El model centralitzat va contra la competència perquè provoca que els diferents aeroports no puguin competir pel mercat que podrien compartir. És un model que manté la teoria que els beneficis d’uns aeroports compensen les pèrdues dels altres aeroports quan els nostres aeroports no existeixen per compensar cap pèrdua, si existeixen pèrdues que siguin eixugades pel pressupost general de l’estat i no en detriment d’un servei bàsic pels territoris insulars. La foscor dels resultats consisteix en que AENA es nega fer públic anualment els beneficis i pèrdues de cada aeroport considerat individualitzadament, provocant una manca de transparència que no és cap casualitat. És un model que ignora l’ordenació territorial, urbanística o turística de les institucions autonòmiques i locals, AENA va a la seva bolla (que són els beneficis) i el que digui qui és competent per determinar quin territori volem o quin turisme volem s’ho passa per l’arc del triomf. Per no entrar en la definició de taxes aeroportuàries que poden determinar que hi hagi més o manco vols, en hivern i en estiu, o per no entrar en la definició de rutes i connexions que lògicament no és un tema menor.

Tot plegat hauria de generar un canvi substancial del model. Un canvi que cap Govern de l’estat amb psoe o pp ha volgut impulsar. Perquè encara que les seves sucursals balears de tant en tant es queixin d’aquest estat de coses aeroportuàries el que és innegable és que quan els seus s’han assegut a la Moncloa no han fet res perquè AENA deixi de funcionar únicament per espoliar alguns aeroports amb un servei que necessita millorar de forma ostensible. Hi ha molta poca vergonya i uns ciutadans que no haurien de permetre aquestes presses de pèl.