Genocidi a Gaza: una tragèdia, una atrocitat i un escarni

«Quan et nafren els braços, l'odi esdevé feixisme

colpejats pels qui escarneixen llur passat.

Seran les teves ales, d'un vol que veuràs lliure

si s'allunya la venjança del teu cor.»

Els versos corresponen a una preciosa cançó titulada ‘Palestina’, que va compondre en Lluís Llach per estrenar-la en un acte de solidaritat amb el poble palestí organitzat per la Crida a la Solidaritat a les darreries de la dècada dels vuitanta.

La melodia és preciosa i la lletra és un vertader poema compost des de la sinceritat, la sensibilitat i habilitat de Llach.

L’estat d’Israel, creat per víctimes i descendents de víctimes de l’Holocaust, malauradament escarneix el seu passat i fa amb els palestins allò que els nazis varen fer amb els seus avantpassats.

Genocidi

Experts, governs, agències de l'Organització de les Nacions Unides, ONG i la Cort Penal Internacional han acusat a Israel de dur a terme un «genocidi contra el poble palestí» durant la seva invasió i bombardeig de la Franja de Gaza.

El número exacte de víctimes es desconeix i augmenta cada dia però s'estima que Israel ha matat a més de 54.000 palestins a Gaza (el 2,5% de la població), hi ha més de 14.000 desapareguts i més de 123.000 persones ferides. Ha destruït més de 70.000 habitatges i desplaçat gairebé dos milions de persones, acusat de neteja ètnica per aquest últim fet.​ La immensa majoria de les víctimes són civils,​ i més de la meitat són dones i nins.

Entre els morts es compten uns 500 treballadors sanitaris,​ 310 treballadors de la UNRWA​ i més de 220 periodistes.​ Es creu que hi ha milers de cadàvers més davall els enderrocs dels edificis destruïts.

A més de les morts directes per bombardejos i trets, l'acció israeliana s'ha caracteritzat per destruir sistemàticament la infraestructura sanitària, els recursos alimentaris i el patrimoni cultural i educatiu de la Franja. Des del principi del conflicte, Israel va tallar el subministrament d'aigua i electricitat a la Franja i ha anat destruint totes les plantes de tractament d'aigües residuals i una gran part dels pous d'aigua i plantes dessalinitzadores. També ha destruït nombrosos edificis d'importància cultural, incloses tretze biblioteques,​ les dotze universitats de Gaza i el 80% de les seves escoles,​ desenes de mesquites, tres esglésies i dos museus.

Es creu que les accions d'Israel a Gaza tenen com a objectiu fer-la inhabitable per als palestins. ​Alts funcionaris israelians han realitzat declaracions que indiquen, segons observadors com la relatora especial de l'ONU Francesca Albanese, una «intenció de destruir» (totalment o parcialment) la població de la Franja, la qual cosa és condició necessària perquè es compleixi el llindar legal del genocidi.

Des del 7 d'octubre de 2023, les Forces de Defensa d'Israel han estat acusades de realitzar arrestos i detencions massives indiscriminades;​ de fer amenaces de mutilació,​ mort, incendi provocat i violació;​ i de torturar palestins detinguts sense càrrecs legals. També se’ls ha acusat d'usar força excessiva contra dotzenes d'escoles i hospitals; de robatori; de profanació i mutilació cruel i innecessària de palestins morts; i de no fer cap distinció, o de fer una distinció inadequada, entre les forces d'Hamàs i els civils. També s'han citat com a actes genocides els atacs i la destrucció de diversos llocs culturals i educatius, així com l'ús d'armes no convencionals com el fòsfor blanc.

L’actual genocidi contra el poble palestí, és en si mateix, una tragèdia, una atrocitat i és un ‘escarni’ (per utilitzar l'ajustada expressió de Lluís Llach) al passat no tan llunyà del poble jueu.

És una tragèdia i una atrocitat, perquè l'Exèrcit israelià ha comès un nombre (encara indeterminat) d'assassinats d'éssers humans de manera gratuïta, sense cap justificació i absolutament evitables.

I és un escarni al passat -ho dic des del profund dolor i la forta incomprensió que tot això em provoca- que els fills i els néts de les persones que patiren l'Holocaust siguin capaços d'ordenar, executar i/o justificar aquestes atrocitats.