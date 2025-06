Jorge Campos diu que el Bisbe de Mallorca és «separatista»

El diputat al Congrés espanyol, del partit neofeixista Vox, Jorge Campos, ha acusat el Bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, de continuar amb les «seves accions polítiques separatistes».

Campos, acusat de corrupció per diversos comunicadors de la seva mateixa ideologia, ha reaccionat amb virulència a la participació de Taltavull a un debat organitzat per l'Obra Cultural Balear (OCB) amb el títol 'El compromís de l'Església de Mallorca amb la llengua i el país'.

La tertúlia s'emmarca en el nou cicle de tertúlies de l'OCB que tendran lloc a Can Alcover, seu institucional de l'entitat, pensades com a espai de diàleg i reflexió. Les trobades abordaran temes d'especial rellevància per a la societat i comptaran amb la participació d'experts i figures rellevants de cada àmbit de conversa.