‘A Mallorca en Català!’

El col·lectiu juvenil Nosaltres Sols!, ha remès el següent comunicat a dBalears.

«El passat 14 de juny de 2025, la manifestació convocada per la contracimera '- Turisme + Vida' fou un èxit i va recordar que el poble mallorquí, el de la Mallorca en català, és el gruix mobilitzador de la lluita pels nostres drets nacionals.

D'ençà de l'entrada de la dreta al Govern Autonòmic, s’ha pogut veure com les manifestacions han estat presents i la mobilització social encara més. Bé és cert que els anteriors vuit anys amb el pacte de govern PSIB-MÉS les polítiques lingüístiques i territorials també eren menyspreades i oblidades, però el poble no es mobilitzava, potser estàvem pendents que la passivitat de MÉS i la seva dissolta, de cada dia més petjada nacionalista «eixamples la base» com diuen els seus iguals al Principat, però no va ser així, la separació del treball de la terra amb de la casta política d’esquerres va dur molta gent a votar a la dreta, malgrat que fos amb l’esperança que només rebaixassin la quota d’autònom.

Aquí, però, el problema no és el partidisme car els partits sempre han de jugar a la norma de la constitució i només atenen el servei de la corona, si es volgués fer política nacional de veritat, tant MÉS com el PI haguessin fet fa anys una coalició per donar forces a tots els espais mallorquinistes, perquè un país real té de tot, però sobretot hi ha de guanyar l’amor fraternal a qui cuida la terra i estima la cultura per què si atacar la cultura d’un país és ferir-li el cor, destruir-ne la natura és agredir-li el cos.

Aquest model partidista, ajuda a desfigurar la imatge del nacionalisme mallorquí, un nacionalisme de minories sense estat perquè polaritza i etiqueta lluites comunes a un sector o a l’altre, quan a cada territori del món s’hi entenen necessitats i ajuts específiques. Negar la crisi demogràfica per la necessitat d’importar mà d’obra barata pel model turístic i la ja consolidada colonització castellana d'ençà dels anys seixanta és un error i un suïcidi pel nostre poble, car no exclou es fet que els expats i la pressió turística que patim any rere any també sia crítica basta veure a qui va reservat el centre de Ciutat, és aquí on ens solem perdre per interessos partidistes.

Malgrat que el PIB total del 2023 (IBESTAT) fos de 35 M d’euros (el turisme n’es del 35%) i, per tant, estem al 3r lloc del llistat econòmic la realitat és ben diferent.

Entre un 20% i 40% dels beneficis hotelers surten de les Balears (via dividends, impostos pagats fora, etc.). Els beneficis grossos els té Madrid, mentre aquí es queden els baixos sous 23.500 € de mitjana en comparació als 25.000 € de la resta d’Espanya (sent la 3a força econòmica) i augmentant el preu de l’habitatge que és el 90% més car que a la resta de l’estat espanyol. Això clarament respon al règim colonial que ens té Espanya on trobaren la gallina dels ous d’or, aconseguien un canvi demogràfic justificat, fent així oblidar al poble mallorquí el seu passat o directament, el poble mallorquí, i per altra banda tenen la major recol·lecció econòmica que poden tenir.

El fet de voler llevar els altres sectors econòmics de Mallorca negant-li la prosperitat de la gent és també una estratègia perquè els mallorquins i la gent que formam als nostres centres educatius se’n vagin generant així problemes de tecnificació i progrés econòmic i demogràfic. Volen als mallorquins a fora i és normal, quan pobles sencers han estat traslladats de la seva terra original, llurs nacions han quedat partides, s’ha separat el cor del cos. Mallorca sense mallorquins ja no seria nació, així com tampoc ho serien tots els mallorquins fora de Mallorca, per tant, els donen barra lliure d'acabar prostituint la nostra illa a les millors immobiliàries i hoteleres (només 3 tributen a Mallorca) i deprimint encara més la nostra terra.

La solució? La independència del nostre país, sense estat, no podrem triar.

Aquest article, fruit d’una reacció als comentaris de l'esquerra espanyola a la passada manifestació, que dins la seva agenda internacionalista s'amaguen les urpes del nacionalisme espanyol; i a l'èxit que va ser en començar el clam de ‘A Mallorca en Català’ al Born sent el més multitudinari.

Per acomiadar aquest feixuc article vull fer una crida a tot nacionalista mallorquí, aquest que sap o sent que son cor es la cultura i son cos la terra i encara no s’ha decidit o té interessos que l’aferren a postures imperialistes i espanyoles, deslligat del que et ferma sia privilegi o opressió, aixeca el cap mallorquí encara som a temps d’erigir-nos en paladins de l’ecologisme i practicar un vertader econacionalisme. L’oposició a la hiperglobalització prendrà més legitimitat si sabem utilitzar les armes ideològiques que tenim a l’abast a favor nostre. El popular crit «visca la terra!» pren més sentit que mai en el seu doble vessant: defensem el cor i el cos de Mallorca.

Milita a Nosaltres Sols!, el jovent nacionalista dels Països Catalans.»