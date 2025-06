Redueixen de 37,5 a 35 hores l’horari laboral setmanal dels docents dels centres públics de les Illes Balears

La Conselleria d’Educació i Universitats ha acollit la sessió de la Mesa Sectorial durant la qual s’ha aprovat la reducció de 37,5 a 35 hores l’horari laboral setmanal dels docents dels centres públics d’educació infantil i primària i de secundària de les Illes Balears. Amb l’aprovació es compleix un punt més de l’Acord Marc 2023-2027 signat amb els representants sindicals d’STEI, ANPE, UOB, UGT i CCOO.

El conseller d’Educació i Universitats, Antoni Vera, i el director general de Personal Docent i Centres Concertats, Ismael Alonso, han presidit la Mesa Sectorial durant la qual s’ha aprovat la reducció de l’horari laboral setmanal. Així, els mestres d’infantil i primària, a partir del proper curs 2025-2026, hauran de romandre 29 hores setmanals al centre, de les quals 25 tenen caràcter de lectives (docència directa als alumnes, coordinacions lectives i dedicació a càrrecs) i 4 de complementàries. Les 6 hores restants s’hauran de dedicar a preparar les activitats docents, a la formació permanent o qualsevol altra activitat pedagògica complementària i no s’han de fer necessàriament al centre. Fins al moment, els docents d’infantil i primària fan 30 hores al centre i 7,5 fora del centre.

Pel que fa als professors de secundària, han de romandre 29 hores al centre i 25 s’han de dedicar a activitats lectives i complementàries (classes, guàrdies i vigilàncies de pati, tutoria de l’alumnat i atenció a les famílies, etc.). Les 4 hores restants de permanència al centre s’hauran de dedicar a reunions d’equips docents, de claustre o activitats en el centre degudament programades, mentre que les 6 restants, fins a completar l’horari laboral, s’hauran de dedicar a activitats relacionades amb la docència i la formació permanent fora del centre. Ara l’horari laboral es reparteix en 30 hores al centre i 7,5 fora del centre.

De cara al curs 2026-2027, el conseller Antoni Vera s’ha compromès amb els representants de la Mesa Sectorial a presentar una versió millorada de la proposta aprovada avui.

D’altra banda, en la Mesa Sectorial s’ha negociat l’esborrany de la convocatòria per a la concessió de llicències per estudis durant el curs 2025-2026, adreçades als funcionaris de carrera dels cossos docents al servei de l’Administració educativa. La Conselleria d’Educació i Universitats ha presentat una proposta que preveu l’atorgament de 20 llicències semestrals o 10 anuals, amb una dotació econòmica de 120.000 euros destinada a cobrir les despeses de la Seguretat Social dels participants.

Arran de les aportacions dels representants sindicals, s’ha acordat convocar una Mesa tècnica per a incorporar les seves demandes i está previst que els docents les puguin sol·licitar de cara al pròxim curs.

Paral·lelament, s’han convocat oposicions corresponents als anys 2024 i 2025 amb 825 places, s’ha regulat la mitja jornada voluntària no retribuïda, s’ha eliminat la penalització per baixes curtes, i s’han impulsat mesures per a implementar la LOMLOE, protegir el professorat davant agressions i oferir formació específica per especialitats. Finalment, també s’ha posat en marxa el Pla de Climatització dels centres i s’ha activat el Pla d’Infraestructures Educatives.