La CAEB demonitza la protesta pel dret a una vida digna: «El turisme mereix el respecte i la consideració de tothom»

Davant la multitudinària protesta que ha tengut lloc als carrers de Palma i també a la capital d'Eivissa aquest diumenge contra la turistificació que pateixen les Illes Balears, la patronal CAEB ha emès un comunicat en què volen deixar clar que el turisme «és la principal font de creixement econòmic i benestar d'aquestes Illes» i que «mereix el respecte i la consideració de tothom».

En primer lloc, han reiterat el «compromís» de les empreses de les Balears «en la transformació del model econòmic cap a la circularitat i la sostenibilitat, un trànsit que no és senzill ni es produirà en dos dies ni dos mesos».

Per a la Confederació d'Associacions Empresarials de les Balears (CAEB), «necessitam més que mai una profunda col·laboració publicoprivada, cercar alternatives que gaudeixin d'un ampli consens social i propostes valentes que ens encaminin cap al model turístic circular que les empreses ja han emprès».

També han assenyalat que no podem obviar «el creixement que ha patit aquesta Comunitat els darrers 20 anys: som 400.000 habitants més des que va arrencar el segle XXI i les infraestructures són pràcticament les mateixes i la política d'habitatge ha estat inexistent des de fa diverses legislatures».

Per als empresaris, algunes de les proclames i missatges contra la crisi de l'habitatge o la mobilitat no tenen «res a veure» amb el turisme i ho tracten de «manipulació política».

Per una altra banda, la CAEB ha dedicat la major part del comunicat a criminalitzar la protesta d'aquest diumenge que reclamava el dret a una vida digna: «Rebutjam la intimidació patida pels turistes per una part dels manifestants, i que es repeteix cada cert temps. Condemnam l'agressivitat mostrada per una part dels manifestants, inclosos missatges xenòfobs, tant contra els turistes asseguts a terrasses que els empresaris abonen legalment, complint amb estrictes mesures d'espai i control, com contra els treballadors. A les Balears, 180.000 persones treballen a l'hostaleria i volem defensar-los».

«No podem tolerar l'incivisme d'uns quants, d'unes minories, contra la majoria d'una ciutadania pacífica i d'uns empresaris que cada dia arrisquen el seu patrimoni per a generar ocupació i repartir riquesa entre la societat. Els empresaris demanem respecte i tolerància zero contra el vandalisme i les conductes agressives», han apuntat.

Finalment, demanem a la Delegació del Govern espanyol que actuï «davant les actituds incíviques que van tenir lloc ahir, que ja hem vist en el passat, i que tant de mal fan a la nostra imatge com a destinació turística. Els responsables tenen nom i cognoms i les organitzacions minoritàries que els sustenten, també».