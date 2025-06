Campanya contra empreses turístiques que col·laboren amb el genocidi del poble palestí

«La turistificació destrueix Mallorca i empobreix la classe treballadora i les ecologies naturals, socials i culturals de l'illa. A més, és el trampolí perfecte perquè empreses que col·laboren amb la guerra imperialista i amb el genocidi sionista blanquegin els seus negocis tacats de sang i s'omplin encara més les butxaques». Així s'ha expressat aquest diumenge l'organització Ciutadans per Palestina.

'Turisme tacat de sang'

Per això, han llançat una campanya per a denunciar que «immobiliàries i empreses turístiques i d'oci com Re/Max, eDreams, Airbnb, Elrow (KKR), Leonardo Hotels o Coral World, propietaria del Palma Aquarium, són còmplices de la colonització i el genocidi del poble palestí, mitjançant la inversió en empreses armamentístiques i l'ocupació il·legal de territoris palestins».

«Com a classe treballadora, tenim la responsabilitat no només de lluitar contra la contínua turistificació de l'illa, sinó també de clamar contra la presencia d'empreses que sostenen el genocidi i generen beneficis tacats de la sang de més de 60.000 morts a Gaza», han remarcat.