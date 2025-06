L’Assemblea Sobiranista estrena un documental sobre l’espoli fiscal

El CineCiutat de Palma projectarà el proper dissabte 21 de juny, a les 19,30 hores, el documental ‘Espoliats’, produït per l’Assemblea Sobiranista de Mallorca. La pel·lícula ofereix una panoràmica sobre les causes i els efectes de les balances fiscals de les Balears amb l’estat espanyol, i compta amb les intervencions de Guillem López Casasnovas, Antoni Riera, Natàlia Bueno, Joana Maria Mas, Antoni Llabrés, Jaume Horrach, Ramon Ferré, Joan Gaià, Toni Cànoves i Joan Planes.

Les balances fiscals amb l'Estat espanyol, segons el document publicat pel Ministerio de Hacienda l’any 2008, revelen un saldo negatiu del 14,2% del PIB balear. Aplicat a l’exercici de l’any 2024 aquest percentatge equival a 6.226 milions d’euros, una quantitat comparable al pressupost total autonòmic que se’n va a les arques de l’Estat per no tornar. Les conseqüències sobre la capacitat executora del Govern balear són tan evidents com devastadores, amb repercussions directes sobre la sanitat, educació, transport, habitatge, llengua, etc., però tot i així és un tema rarament debatut pels nostres polítics.

El documental ‘Espoliats’ té per objectiu difondre el problema entre la ciutadania i encoratjar la classe política a afrontar-lo amb valentia, atès que perjudica greument la nostra qualitat de vida i ens priva de mitjans per diversificar el model productiu, el gran objectiu ara mateix en boca de tothom.

L’entrada és gratuïta i es pot reservar a la web assembleamallorca.cat o en aquest enllaç:

https://forms.gle/LuQ2sJxDzAyDKZqZ6