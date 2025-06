Presenten l’Observatori d’Emancipació Juvenil: «Lloguer impagable, sous baixos i una vida de precarietat»

Aquest dimecres, a les 11.30 h al Velòdrom Illes Balears, el Consell de la Joventut de les Illes Balears (CJIB) i el Consejo de la Juventud de España (CJE) han presentat les dades corresponents al primer semestre de 2024 de l’Observatori d’Emancipació Juvenil, una eina que recull i analitza els principals indicadors sobre la situació d’habitatge, treball i emancipació de les persones joves.

La presentació ha estat a càrrec del president del CJIB, Pau Emili Muñoz Canyelles, i de la presidenta del CJE, Andrea Henry, que han volgut posar el focus en la greu crisi d’emancipació que viuen els joves a les Illes Balears.

Lloguer impagable, sous baixos i una vida de precarietat

Les dades no deixen marge al dubte: els joves de les Balears no poden emancipar-se. Al primer semestre de 2024, el cost mitjà del lloguer representa un 135,9 % del sou mitjà juvenil (1.172 €), molt per sobre del límit recomanat pels organismes internacionals. De fet, una persona jove només pot assumir un lloguer de 810 euros, menys de la meitat del preu real de mercat.

L’emancipació juvenil se situa en un 15,3 %, amb una caiguda constant respecte a anys anteriors. A més, només un 8,4 % de les persones joves emancipades han nascut a les Illes Balears, una dada que resulta especialment preocupant si es té en compte que les persones joves vingudes d’altres territoris han d’estar emancipades per a venir a viure-hi, mentre que el jovent autòcton, tot i viure-hi des de sempre, es veu incapaç de sortir de casa per manca de recursos i oportunitats.

Evolució dels darrers anys

● 1r semestre 2021: Lloguer 97,8 %, emancipació 16,2 %, sou 957 €/mes

● 2n semestre 2022: Lloguer 99,8 %, emancipació 18,6 %, sou 751,11 €/mes

● 1r semestre 2023: Lloguer 112,2 % (el més alt de l’Estat), emancipació 16,4 %, sou 1.170 €/mes

● 2n semestre 2023: Lloguer 122,6 %, emancipació 18 %, sou 1.050,47 €/mes

● 1r semestre 2024: Lloguer 135,9 %, emancipació 15,3 %, sou 1.172 €/mes

Altres dades destacades del 1r semestre de 2024

● El preu mitjà d’un habitatge lliure és de 310.870 €, l’equivalent a 22,1 anys de salari juvenil.

● El 15,7 % de les persones joves es troben en risc de pobresa.

● El 53,4 % de les persones joves tenen feina. Però aquesta dada amaga desigualtats: 80,2 % d’ocupació entre els 25 i 29 anys. Només un 36,1 % entre els 16 i 24 anys.

● El 81,5 % dels contractes són indefinits, però d’aquests, un 39,3 % són fixos discontinus, una fórmula que sovint amaga inestabilitat.

● El 25,2 % de joves amb estudis superiors estan sobrequalificats per la feina que fan.

Les propostes del CJIB per a revertir aquesta situació

Davant aquest panorama, el CJIB reclama accions urgents i valentes per a garantir el dret a l’habitatge i a una vida digna per al jovent:

1. Reduir la tributació per l’adquisició del primer habitatge com a residència habitual.

2. Reconversió d’instal·lacions obsoletes (com antics hotels o el quarter de Son Busquets) en habitatge públic o social.

3. Millorar i difondre els programes d’ajuda a les despeses corrents per a joves emancipats.

4. Crear una borsa d’habitatge públic amb un 15 % reservat per a joves. 5. Llimitar el preu del lloguer a zones especialment tensionades.

Una realitat que expulsa el jovent de casa seva

197.500 joves viuen a les Illes Balears. «No podem continuar permetent que hagin d’escollir entre marxar de casa seva o resignar-se a una vida precària. És una situació insostenible que requereix compromís institucional immediat», remarquen.

«És inacceptable que el jovent balear hagi d’escollir entre marxar de casa seva o resignar-se a una vida precària. És hora que les administracions assumeixin la seva responsabilitat», ha assenyalat Pau Emili Canyelles, president del CJIB.