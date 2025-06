El Borbó designa Rafel Nadal com a 'marquès del Llevant de Mallorca'

Per començar a explicar la següent notícia convé aclarir que no som a dia 28 de desembre i que, encara que no ho sembli, som a l’any 2025.

El Rei espanyol, Felipe de Borbón, ha ‘concedit’ aquest dijous els primers títols nobiliaris del seu regnat, i ha designat marquesos, entre d’altres, al tennista Rafel Nadal, la nedadora Teresa Perales i la cantant Luz Casal, segons ha informat la Casa Reial espanyola. El monarca no havia ‘concedit’ fins ara cap títol nobiliari en els seus deu anys de regnat i la decisió s'ha produït just en l'onzè aniversari de la seva arribada al tron. En concret, ha designat a Rafel Nadal com a 'marquès de Llevant de Mallorca'; a Teresa Perales com marquesa de Perales; i a Luz Casal com a marquesa de Llum i Pau, els tres amb caràcter hereditari. El bioquímic i biòleg molecular Carlos López Otín serà marquès de Castillo de Lerés, amb caràcter vitalici, i la fotògrafa Cristina García Rodero, nova marquesa de la Vall d’Alcúdia, amb caràcter hereditari. Així mateix, ha volgut distingir a qui va ser cap de la Casa del Rei fins a febrer de 2024, Jaime Alfonsín, amb el títol de marquès d’Alfonsín i caràcter de gran d'Espanya. Si és el cas, el títol també serà hereditari. Segons ha sostingut la Casa del Rei, tots ells són «exponents de l'excel·lència» per les seves respectives trajectòries, ja sigui al servei de la Corona o en l'àmbit del pensament, la cultura, la ciència, les arts i l'esport. «Són font d'orgull per a Espanya i són referència permanent de valors que han d'inspirar a la nostra societat i que es reflecteixen, tant en el discurs de proclamació» del Rei el 19 de juny de 2014, com en els principis de servei, compromís i deure que imprimeix al seu regnat, han precisat. La concessió de títols nobiliaris és una perrogativa del Rei, que té la potestat de «concedir honors i distincions d’acord amb les lleis», segons l'article 62 apartat F de la Constitució espanyola de 1978.