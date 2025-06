Mallorca Nova exigeix responsabilitats davant la corrupció del PSOE i que MÉS activi «una agenda balear real»

Mallorca Nova, en assemblea celebrada dimecres horabaixa a Palma, ha acordat per unanimitat una sèrie de posicionaments davant els greus casos de corrupció que esquitxen el PSOE i que «han colpejat la confiança democràtica i la dignitat institucional».

L’organització rebutja «amb fermesa i sense pal·liatius» tots els casos de corrupció que afecten el PSOE, «una formació que es presenta com a progressista però que ha permès i encobert una xarxa de pràctiques indecents contràries als interessos del poble treballador». Mallorca Nova considera que la regeneració democràtica «no pot ser una consigna buida i que ha de començar per assenyalar i exigir responsabilitats amb claredat i contundència».

A més, l'organització política juvenil assenyalen la situació de Francina Armengol, actual dirigent del PSIB-PSOE i expresidenta del Govern: «Després de diversos anys al capdavant del Govern, la seva presumpta vinculació amb la trama corrupta que afecta el PSOE no pot quedar sense resposta. La seva relació amb Víctor Aldama, implicat directe en el cas, i la seva participació en reunions amb ell durant el seu mandat, la situen en una posició compromesa que exigeix explicacions públiques immediates».

En paraules del secretari general de Mallorca Nova, Ferran Montero: «Francina Armengol ha estat presidenta del nostre país i ara el seu nom apareix lligat, de manera presumpta però reiterada, a una de les trames de corrupció més greus que ha viscut l’Estat. És inadmissible que continuï callada. Exigim transparència, exigim explicacions i exigim respecte per aquest poble, que no es mereix una classe dirigent corrupta o connivent amb la corrupció».

En paral·lel, Mallorca Nova reclama al diputat de Més per Mallorca i Més per Menorca, Vicenç Vidal, que «no subordini la seva acció parlamentària a cap negociació amb tercers i que exigeixi una negociació directa amb l’executiu espanyol per activar, d’una vegada per totes, una agenda balear real». Segons l’organització, ja és hora que a les Illes –i especialment a Mallorca– «arribi alguna cosa més que les molles de pa».

Mallorca Nova insisteix que el suport a votacions estratègiques al Congrés espanyol s’ha de condicionar explícitament al compliment d’aquesta agenda, i adverteix que si no es compleix, no hi pot haver suport. L’organització rebutja que el vot del poble de Mallorca «es regali a canvi de res».

Mallorca Nova conclou que ha arribat l’hora de netejar les institucions i de recuperar la política com una eina al servei del poble, no dels corruptes. I afirma que hi serà, com sempre, sense por i amb la cara ben alta. «És hora que el mallorquinisme d’esquerres sigui qui lideri el discurs de defensa de la nostra illa», han conclòs.