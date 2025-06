El PSIB denuncia que el Govern paga una campanya ideològica per difondre segregació lingüística

La diputada del PSOE, Amanda Fernández, ha denunciat que la campanya engegada per part del Govern per difondre el pla de segregació lingüística és un dels «peatges» que ha pagat el PP a VOX, en un «pacte de la vergonya» per obtenir el seu suport als pressuposts de 2025. Fernández ha afirmat que la campanya va més enllà, i que té un caràcter exclusivament ideològic. «El primer peatge que ha pagat el PP ha estat aquesta campanya totalment ideològica als mitjans de comunicació i a les xarxes socials, pagada amb els doblers de tots els ciutadans i ciutadanes de les Illes», però assumint tota la càrrega política d’un pla que, a més, destil·la xenofòbia, ja que afecta els menors no acompanyats que venen, i que també són alumnes. Un PP que també cedeix al Pacte Verd Europeu, malgrat que els centres educatius en reivindiquin la necessitat de continuar treballant en la lluita contra el canvi climàtic.

EL PSIB també ha denunciat que s’acaba el curs 2024-2025, però ningú sap com començarà el curs que ve, amb una ampliació del pla de segregació lingüística als centres de Primària i Secundària, que fa més de dos mesos que s’hauria d’haver resolt, però ningú sap encara com serà. De fet, a la convocatòria es diu que s’ha de modificar el projecte lingüístic: «Estan a punt d’acabar el curs. Han de tornar a començar el setembre i els centres encara no saben quin projecte lingüístic tendran».

Per la seva banda, el portaveu del Grup Socialista, Iago Negueruela, ha recordat que demà, dijous 19 de juny, la comissió de l’estatut dels diputats i diputades decidirà sobre la situació del president del Parlament, Gabriel Le Senne, que està pendent de judici per presumptes delictes d’odi. Negueruela ha avançat que es veurà com el PP paga la factura de VOX per donar suport als pressuposts, una factura que consta de «més imposicions contra la nostra cultura i la llengua, més especulació, més foscor i més indignitat». Per al PSIB-PSOE, «la suspensió de Le Senne és clara i nítida», ja que el Reglament no dona marge a interpretacions, per la qual cosa el president del Parlament ha de ser suspès dels seus drets com a diputat.

En tot cas, el grup socialista demanarà que sigui el Ple del Parlament qui decideixi sobre la situació de Le Senne: «Volem que el Ple del Parlament tengui la potestat per decidir-ho».