Un grup de docents parodia el pacte PP-Vox amb una acció teatral davant el Consolat i du a Prohens una camisa de la Falange

Aquest dijous, un grup de docents ha parodiat el pacte PP-Vox amb una acció teatral. Amb el nom Educar sin Porquería, Ya!, han lliurat una camisa blava a la presidenta del Govern, Marga Prohens, i han denunciat, amb fina ironia, l’ofensiva contra l’escola pública i el català.

Així, l'Assemblea de Docents ha escenificat l'atac que suposen les mesures educatives recollides al pacte pressupostari signat entre el Partit Popular i l'extrema dreta amb una acció teatral de caire irònic al Consolat de Mar, fins on han portat una camisa amb la insígnia de la Falange.

Davant del Consolat, una portaveu -vestida amb una polsera amb els colors de la bandera d'Espanya- ha llegit una carta signada per l'associació Educar sin Suciedad ni Porqueria, Ya!.

Han felicitat la presidenta de l'Executiu autonòmic, Marga Prohens, pels «intel·ligents passos» que ha fet amb la rúbrica del seu pacte pressupostari amb Vox, que comportarà «uns canvis importants en polítiques socials i educatives de la regió que amb tota seguretat millorarà la vida a les Illes i seran un dic de contenció per a la brutícia que ens ve de fora i un mur per a treure de dins la brutícia que ja tenim».

Amb aquesta representació pretenen «mostrar-li la nostra admiració i obsequiar-la amb aquesta camisa blava, un símbol d'un altre temps que ja va ser i que ha de venir, en què l'educació era una bassa d'oli i no hi havia aquestes polèmiques ni aquest adoctrinament pancatalanista».

Migrants, habitatge i política

«Gràcies a l'acord es començaran a prendre mesures per a aturar l'efecte crida de migrants que venen amb barques fins a les nostres boniques platges per a després portar els seus fills i saturar les aules de les escoles públiques que paguem entre tots», ha prosseguit.

També han fet referència al problema de l'habitatge que afecta els docents «perquè els ocupes se'l queden» o a la derogació de la llei de memòria democràtica, que «justifica grans atrocitats dins de les escoles i dels instituts i fa una revisió de la història que no es pot tolerar en una democràcia avançada».

El pacte pressupostari, han celebrat de forma irònica, preveu «mesures valentes per a acabar amb l'adoctrinament educatiu» i amb les «hordes de mestres i professors que es dediquen a fer política».

«A més, s'escuden en la ciència per a arribar a determinades conclusions o dogmes que avui es comencen a qüestionar: Estan segurs que la terra no és plana? Per a les seves aventures catalanistes s'escuden en una altra pseudociència: la lingüística. Un xiringuito en què no es trobarà mai cap persona honesta i una 'ciència' que els ve perfectament per a dir que el mallorquí és català», han assenyalat.

La 'dictadura' del català

El pacte pressupostari, han prosseguit llegint, també suposarà «una bossa d'aire per a les famílies que desitgen escapar-se de la dictadura del català» a través del pla de lliure elecció de llengua i evitar que els seus fills estudiïn en una llengua «que cada cop parla menys gent, segurament perquè sona a lladruc».

Finalment han abordat la petició de Vox de derogar el decret de mínims, moment que han aprofitat per a felicitar la portaveu parlamentària, Manuela Cañadas, per saber diferenciar entre «lleis i normes pròpies d'una democràcia d'altres que mai no s'haurien d'haver aprovat i que són refugi polític de docents adoctrinadors».

«Un decret que blinda l'ensenyament del català a les Balears, tota una imposició. Una norma que s'inventa que a les Balears es parla el català. Per més que ho hagi aprovat un parlament regional, aquesta norma no és democràtica. Un altre motiu per a la desaparició de les autonomies. Quan només hi havia un govern aquestes normes no s'aprovaven», han ironitzat.

«Avall la dictadura de les camisetes verdes i amunt la llibertat!», han corejat per donar fi a l'escenificació teatral.

Un cúmul de disbarats

La portaveu de l'Assemblea de Docents, Marina Vergés, ha explicat el context de l'escenificació en declaracions als mitjans de comunicació. «Esperam que s'hagi entès la ironia perquè hi ha gent que entén les coses molt literals. Volem demostrar la poca por que ens fan les amenaces d'expedients i la poca credibilitat d'aquests suposats polítics», ha remarcat.

«Un cúmul de disbarats només es pot respondre amb un disbarat més gran, no hi ha espai per al debat mínimament intel·ligent. Hem donat la resposta en funció de l'acció que ells han fet primer», ha afegit.