Aquest 2025, celebram l'Any Josep Maria Llompart que, ben segur, serà un èxit, per la implicació de les institucions, però, sobretot, gràcies al moviment popular que, talment com ja va fer el 2018, organitzarà actes a tots els racons de Mallorca.

Josep Maria Llompart (1925-1993) va ser una persona que, des de punts de vista diferents, va fer país, com deia el lema de l'homenatge que li va fer, en vida, l'OCB.

Llompart va ser un excel·lent poeta, un incansable activista cultural, un lluitador antifranquista compromès, un brillant comunicador, un docte estudiós i divulgador de la literatura catalana i un incansable promotor de la unitat i independència dels Països Catalans.

Llompart participà a l’Assemblea Democràtica de Mallorca, instituïda el juliol de 1976. El 1977, va ser elegit president de l’Obra Cultural Balear i el 29 d’octubre de 1977 encapçalà la manifestació ‘Per l’autonomia’ que es va dur a terme a Palma. D'aquell dia ens ha queda l'afirmació de la nostra llengua: 'català, català, català!'

Llompart va ser el primer president de la Federació Llull, formada per Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià i Obra Cultural Balear, que es fundà a Palma el 1990.

De fa anys, tenc la impressió que l'activisme de Llompart va ser l'excusa perquè, en segons quins cercles, no se li reconegués el seu vertader nivell poètic.

Ara, en aquest Any Llompart, no hauríem de caure en l'altre extrem.

Reivindiquem el Llompart polifacètic i que excel·lia en més d'un camp.

I no oblidem el Llompart compromès amb la unitat i la independència de la Nació Catalana.

Vaig tenir l'honor d'escoltar Llompart en diversos actes organitzats pel Grup Blanquerna. I record perfectament la contundència amb la que defensava la idea dels Països Catalans i la ironia amb la que denunciava els que s'havien deixat pel camí la reivindicació de l'autodeterminació i dels Països Catalans.

Per sort, també ho va deixar escrit: «Finalment, desmentir els catalanets que tot cofois, proclamen que Catalunya és una nació. En aquest aspecte hem de rebutjar clarament i d'una vegada les ambigüitats i les confusions més o menys tàctiques i més o menys conjunturals. No, Catalunya no és una nació. Per a nosaltres l'única comunitat nacional és la que defineixen i circumscriuen els Països Catalans.»