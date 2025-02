La dreta, com més a la dreta, és terrorífica, i l’esquerra no existeix

Els títols dels meus articles sempre els pos al final, però en aquest l’he posat abans de res, ja que estava impactat pel que havia succeït aquesta setmana. Que un tros d’ase com a president, com és Trump, estigui en el poder i hagi de sortir cada dia als noticiaris dels mitjans pels improperis que amolla és un fet desastrós en ple segle XXI, quan ja sembla que els humans s’havien civilitzat, però aquest individu deixa en molt mal lloc el poble americà que li ha concedit aquest poder que té i que no es mereix. Sembla que dirà i farà moltes barbaritats, perquè els seus conciutadans li ho han permès. Què li passa a aquest nefast president? Doncs que en el breu període de temps en què està governant hi ha hagut un accident a Washington entre un helicòpter militar i un avió de passatgers. No hi ha hagut supervivents. A l’avió de línia hi havia 64 persones i a l’helicòpter 3. Trump en lloc de suposar que el problema era que tenen massa vols en aquest aeroport i segurament massa pocs controladors aeris, qüestió de la qual ell ja n’és responsable, ja que fa temps que hi ha queixes en aquest sentit, s’ha posat a donar la culpa de seguida a Biden i a l’altre més llunyà Obama. Resulta que Obama i Biden són els responsables d’aquestes morts d’ara. A ell no li hauria passat. I per què són responsables Obama i Biden? Segons Trump ho són perquè varen tenir màniga ampla a l’hora d’admetre immigrants i a l’hora de contractar funcionaris, per exemple, els controladors aeris. Diu que Obama i Biden, a més d’admetre massa immigrants, també varen fer la política esquerranosa de fer inclusió. Això vol dir, que sense cap prova ni una Trump diu que de controladors hi ha persones amb coeficient mental baix i altres amb minusvalideses, tant físiques com mentals. Ja em direu si això no és una injúria com una catedral i un llenguatge ben terrorífic. Així actua el desgraciat, i així actuará. Farà polítiques segons li passi pels dallons. Aquest fantasma creuria que algú ha matat una persona i el condemnaria a mort sense parpellejar. Malauradament no és un fantasma, però ho hauria de ser, s’hi hauria de convertir. I el culpable no és Trump. Els culpables són la tropa americana que l’ha votat. Aconseguiran tornar a l’època dels reis absolutistes. Trump no es comporta de manera diferent a Lluis XIV: «L’État, c’est moi».

I què passa amb la dreta per les espanyes? Que no estan d’acord a aprovar un decret, amb devers 80 propostes, perquè no sabien si Junts hi estava d’acord, encara que després es va veure que no, ja que el PSOE no havia accedit a les seves peticions. I el «fugitiu» Puigdemont és de Junts. El govern perd la votació perquè PP i Junts hi voten en contra. El PP perquè segurament veia que hi havia o no hi havia mesures a favor de la seva clientela rica. Allò cert és que no els causa cap calfred votar el mateix que Puigdemont. Si ho hagués fet Sánchez dirien que votava amb el que feia cops d’estat contra Espanya, amb aquell que la vol trossejar, etc. El que havia fet el PP era votar en contra de la pujada de les pensions, en contra de la pujada del sou mínim i en contra de les ajudes als valencians perjudicats per la DANA. El Govern de Sánchez ha fet uns quants canvis al decret i ara sí que el PP pensa aprovar-lo, no per fer un bé al partit en el poder, sinó per fer un bé a Espanya als més de deu milions de pensionistes, als treballadors i als perjudicats per la dana. Així totes les coses es posaran al seu lloc. Perquè haver votat en contra del decret anterior si no hi havia canvis era un acte ben terrorífic que hauria perjudicat moltes persones, i el PP al final se n’ha adonat que podria perdre molts de vots i les properes eleccions i per això han rectificat, encara que no vulguin donar ni una petita ditada de mel al Govern. La dreta ha de deixar de ser terrorífica i l’esquerra ha d’anar a classe per saber què significa ser d’esquerres.