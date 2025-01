Que el 2025 hagi de ser millor que el 2024 és fals

El 2025 serà com el 2024. Això ho he deduït d’una manera molt simple quan aquest dissabte, 4 de gener, caminava per damunt de la vorera, així com cal. De sobte he vist venir un jove amb una bicicleta i també per la mateixa vorera en sentit contrari al meu, venia cap a mi. Això que aquesta vorera tenia un carril de bicicletes ben aferrat a la vorera. Per anar a l’altra part del carrer havies de travessar forçosament el carril de bicis. El primer que he fet ha estat pensar que m’havia de posar en el paper del municipal que dirigeix la circulació, plantar-me davant el bicicletaire i amb el braç i la mà esquerra fer-li el senyal d’aturada i amb el braç i la mà dreta assenyalar-li el carril bici, i dir-li que aquell és el seu camí i no la vorera per la qual està prohibit circular amb bicicleta. Però no, vaig callar, no fos cas que… i vaig deixar que passàs. Jo el vaig haver de trepitjar per anar a casa meva. La primera frase d’aquest escrit és un poquet de futuròleg. I abans d’arribar a ca meva vaig obrir la meva bústia i hi vaig trobar un paper quadrat amb el nom d’una persona que s’oferia a endevinar el futur i deia que era un futuròleg africà. El vaig deixar de banda i vaig pensar que el que m’havia passat era el mateix que passava el 2024, i, per tant, havia pensat que res no canviaria en aquest any nou, en què al principi tothom gasta saliva pensant i desitjant que aquest any canviarà i serà millor que el passat. Per tant, res de res, tot continuarà per l’estil.

Un altre exemple del que he dit abans, el trobam a X (abans twitter) on una persona que es firma ‘Terra, Pàtria i Llibertat’ comunica que li acaben de notificar una multa per mor d’una piulada que va fer el passat mes de juny. Se sent atacat en la seva llibertat d’expressió i manifesta el següent: «Aquí teniu la ‘demòcrata’ de la Generalitat de Catalunya que s’omple la boca amb l’espressió llibertat d’expressió… multant qui no pensa com ells». Els governs catalans (d'ERC i del PSOE) fan el mateix que els jutges espanyols: posen multes als qui no pensen el mateix que ells.

Al diari online Racó Català, d’un dels darrers dies de 2024 hi podem llegir l’editorial següent:

«Salva Tovar representa un dels últims reductes de poder de C's a Catalunya. Regidor a Santa Coloma de Gramenet, forma part de l'equip de Govern municipal, malgrat que l'ara consellera d'Interior, Núria Parlon, va guanyar les eleccions municipals amb majoria absoluta.

Ostenta les competències de Seguretat i Guàrdia Urbana, i com a membre de C's, manté la catalanofòbia tan pròpia de la formació.

Arraconat el català de les comunicacions de la seva àrea, quan un ciutadà li ha recordat que la Llei de Normalització Lingüística obliga a les administracions a utilitzar preferentment el català, recalcant-li que si tan escrupolós era amb el compliment d'altres lleis, també ho havia de ser amb aquesta.

En aquest punt, a Tovar li ha sortit l'anticatalanista i l'insubmís de fireta, tan propi del seu partit: «Yo esa ley no la pienso respetar.Ya me podéis denunciar, nazis».

Les crítiques constants a la seva prepotència i l'incompliment flagrant a la llei pel seu odi a Catalunya, han acabat provocant que el polític acabés esborrant la piulada i restringint l'accés del compte només a seguidors, per a mirar de sortir del pas».

Allò que és més penós és el fet que aquesta persona tan indesitjable formi part del govern municipal, quan el PSC hi té majoria absoluta. Al PSC no li fa falta haver de pactar amb ningú. L’únic que això demostra, és que a més de no canviar res el 2025, el PSC se’n fot de tenir un regidor innecessari i que es dedica a compixar les lleis existents. Els bons desitjos fracassen.