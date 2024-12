Falten pocs dies perquè la plataforma audiovisual VIDA, impulsada per Ona Mediterrània i dBalears, es posi en marxa.

Haver arribat fins aquí és un èxit del moviment popular mallorquí d'autoestima i de defensa de la nostra llengua.

VIDA començarà de manera molt modesta i amb tota la humilitat possible, però la intenció és anar creixent i omplint espais que ara mateix estan orfes. Créixer i teixir, poc a poc, noves complicitats que ajudin a fer pujar l'estima per la llengua catalana, la cultura en general i la feta en la nostra llengua en concret. I per obrir i eixamplar debats necessaris i positius, que tenen a veure amb les llibertats col·lectives, amb el respecte als drets individuals i amb la construcció d'un futur més just, més cohesionat, més democràtic i més lliure.

La VIDA que ve necessita la implicació de tots vosaltres.