Si vostè és un honrat contribuent de l'Estat en fallida anomenat oficialment Regne d'Espanya, ha de saber que ha dedicat una quantitat ingent dels seus doblers a mantenir una reial família de lladres i a pagar els caríssims vicis i capricis dels Borbons.

Vostè, sigui monàrquic o no, ha dedicat molts dels seus doblers a pagar les amants de Juan Carlos de Borbón. Primer perquè ho fossin i després perquè no ho explicassin... I malgrat la doblerada invertida en intentar tapar la relació del rei emèrit espanyol amb Bàrbara Rey, ahir mateix una revista dels Països Baixos en mostrava detalls ben concrets. En aquest sentit, la proverbial discreció atribuïda a les mallorquines ens resulta més elegant, però no més barata.

Vostè també manté Letizia Ortiz i Jaime del Burgo i els hi paga els viatges. I a Felipe de Borbón i el seu amic de Màlaga. I les seves filles i els seus caríssims estudis. I les germanes de Felipe i els seus fills i un llarg etcètera de vividors.

I no. No es faci il·lusions que la gran quantitat de doblers assignats als pressuposts generals a la Casa Reial espanyola siguin els únics doblers dirigits a mantenir la borbonada.

Partides dedicades a 'patrimoni nacional', a 'seguretat', 'fons reservats' i a moltes altres partides, acaben pagant els capricis i els vicis dels Borbons.

No oblidi tampoc que si vostre és un honrat contribuent de l'Estat colonial anomenat oficialment Regne d'Espanya i viu a les Illes Balears, aleshores, a més a més, paga també el servei de neteja del Palau de Marivent.