Aquest diumenge ens agafava per sorpresa la mort, a l'edat de 65 anys, de na Berta Sureda Berna, historiadora de l'art i gestora cultural.

Me'n va parlar, molt bé, en Ferran Navinés. Vaig parlar amb ella i totd'una la vaig 'fitxar' per a l'Obra Cultural Balear. Na Berta Sureda me va impactar des del primer moment que la vaig conèixer. Era una gran coneixedora de l'àmbit cultural. Del seu estat i de les propostes concretes que calia implementar per fer-lo evolucionar positivament.

Vàrem promoure el manifest 'La Cultura imprescindible', que ella havia redactat, juntament amb deu propostes concretes, que encara avui, són ben vigents.

Na Berta Sureda era empàtica, intel·ligentíssima. Una treballadora incansable en favor de la Cultura, una excel·lent teòrica dels drets culturals, una perfecta combinació d'intel·lectual i gestora del dia a dia.

Na Berta Sureda va redactar una proposta de Llei de Drets Culturals per a les Illes Balears que, en algun moment, ens convendria recuperar...

La feinada de na Berta Sureda és ben vigent. I pel nostre bé col·lectiu ens convendria projectar-la cap al futur.