Passió, bullying, terror, or líquid, espoli i molta son

Les anades i vingudes de cucuies han substituït durant aquesta setmana, les anades i vingudes de polítics que vomiten mentides i vulgaritats. Com a mínim, sembla que les cucuies callen, estan en silenci, perquè si parlassin, segurament també vomitarien mentides i enveja contra els seus semblants. El ‘bullying’ no només es troba a l’escola, també es troba a la feina, i, fins i tot, a les confraries, que semblen nius de religiositat. Les frases que va pronunciar Jesús fa més de dos mil anys, es troben en plena vigència. «Sepulcres blanquejats!» «Nius de víbores!» Avui, malgrat sigui difícil de creure, ocorren fets que mereixerien tals expressions, fins i tot, a les confraries, aquestes que guarden els seus passos i la veneració cap a figures de Jesús o la Mare de Déu. De manera totalment hipòcrita ploren o els cauen les llàgrimes i s’emocionen quan contemplen la figura a venerar. Queden totalment extasiats. Quanta hipocresia!

Quanta cera tudada! Els mals pensaments, els mals desitjos, les males paraules no són cremats ni purificats a la flama dels ciris. Al contrari, sembla que són madurats i que molta gent queda preparada per emmerdar una mica més l’ambient. Els robiols i les panades fan petits empatxos, ja que el saïm no perdona i l’agrura apareix puntualment a l’hora del descans. Els assassins i els malfactors no descansen, no tenen vacacions, apareixen aquí i allà segant vides que es trobaven en la seva plenitud. El temps tampoc no descansa, Plou per aquí i per allà, encara que, ploure, ploure, i exactament per aquí no ho sap fer. Aquesta illa en la qual vivim és tan petita, que moltes vegades els niguls no la veuen i no li amollen el seu manà prodigiós. Esperem que tot arribi, abans que que ens manqui el bé més preuat de la nostra existència, i que és l’aigua.

El portaveu del grup Estat Islàmic, Abu Huzaifa a l’Ansari, va fer una crida a través d’un missatge de veu perquè els soldats gihadistes fessin atacs individuals contra els jueus i contra els cristians, a Europa i a Amèrica del Nord, especialment als Estats Units. Això seria una manera de donar suport als musulmans de la guerra de Gaza.

Putin, per la seva part, diu que els Estats Units utilitzen Estat Islàmic per defensar Ucraïna, i pensa que darrera el greu atemptat s’hi troba Ucraïna. Que no pensa atacar l’OTAN, ja que els Estats Units pertanyen a aquesta organització i just amb necessitats militars els Estats Units varen gastar més de 10 vegades més que el que va gastar Rússia. Així que els països europeus podem estar traquils ja que no pensa atacar-nos.

També manifesta que no necessita donar explicacions sobre l’atemptat a Moscou, ja que Rússia és un país que sempre ha lluitat contra els musulmans, referint-se a la seva intervenció a Síria des del 2015. Es referia a l’atemptat que es va fer en una sala de concerts de Moscou on actuava la banda de rock Piknik. Varen disparar indiscriminadament contra tothom i fins ara s’han comptabilitzat 140 víctimes.

Haureu sentit a dir moltes vegades que Espanya ens roba, i també altres tantes dient que és mentida. Si no es vol que el Principat s’independitzi és perquè Espanya se’n duu molts de doblers cap a Madrid. Després s’hauria de saber com es gasten aquests doblers. Part d’aquests sí sabem com es gasten. Segons el Ministeri de Treball 753.701 persones cobren el mínim vital, encara que 608.861 persones d’aquestes ni han nascut a l’Estat Espanyol. S’ha de tenir en compte que el proper 3 d’abril comença la campanya de la renda i que els contribuents principatins que ingressen entre 30.000 i 45.000 euros són els que paguen més de tot l’Estat i els de Madrid els que paguen menys.

La Generalitat, màxim organisme de sobirania del Principat s’hauria de preocupar de fomentar l’ús del català en tots els àmbits, en canvi es dedica a subvencionar un film sobre la filla de Guifré el Pilós parlant en castellà. Per tant, el que fa la Generalitat és fomentar també l’ús del castellà. 'La Abadesa', en castellà, és una pel·lícula que narra la història real d'Emma, filla de Guifré el Pilòs, comte de Barcelona, i germana del comte Borrell. Va ser nomenada abadessa i rep l'encàrrec de repoblar i cristianitzar territoris fronterers i en guerra amb l'Islam. Un film rodat en castellà, amb un repartiment principalment catalanoparlant, en un segle, el IX, on el castellà no era una llengua present al Comtat de Besalú. I què hem de fer? No en sabem més. No en volem saber més. Qualque dia despertarem.