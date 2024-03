El PSIB pretén repicar i anar a la processó: és una greu equivocació haver votat el violent Font Rosselló

Res no justifica la violència. I res no pot justificar els vots del PSIB perquè un personatge desequilibrat i violent com Juan Font Rosselló, sigui, ni més ni menys, que assessor d'IB3.

Un personatge que ha passat de defensar la violència d'ETA a exercir ell la violència contra els independentistes pacifistes.

Un individu que, tot i saber perfectament que l'idioma propi de les Illes Balears és el català, ha passat a defensar els postulats secessionistes i acientífics símplement per un problema d'autoodi gegantí.

Un element que s'ha dedicat a sembrar l'odi al seu poble natal, Petra, al qual no hi pot tornar perquè tothom, els de dretes i els d'esquerres, el coneixen i saben de quin peu calça...

El PSIB s'ha cobert de glòria votant juntament amb VOX i PP.