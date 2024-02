Tomàs Martínez, pilar refent i gran persona

En Tomàs Martínez. Una gran persona, respectada, escoltada i estimada per tothom. Exemple de feina ben feta. Gran coordinador d'equips de feina, amb molta d'empatia, capacitat per escoltar i facilitat innata per resoldre conflictes de forma senzilla i clara.

Un tresor de persona, amb un cap ben moblat. Referent i conseller de moltes persones de diferents àmbits. Som molts els qui ens hem dirigit a ell per consultar-li els més diversos temes, per confiar-li els nostres dubtes, reflexions i sentiments, cercant sovint la seva orientació. Volíem conèixer els seus punts de vista, els seus criteris. Disposava d'una gran capacitat per posar les coses al seu lloc quan estaven realment embullades, de mantenir la calma en situacions complicades, de superar les crisis, de clarificar idees i de prendre decisions.

Ell tenia la capacitat de fer anar endavant múltiples objectius compartits. Allà on ell hi era hi regnava el bon ambient, la feina i la participació efectiva de tothom.

Una persona que es feia estimar. Agraesc el temps de vida compartit amb ell i tot el que amb la seva pràctica diària ens ha transmès a tots.

Tomàs, t'estimam i ja t'enyoram. Sempre t'hem tengut ben present i ara encara t'hi tendrem més!