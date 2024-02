Vine, junts guanyarem

A mitjans 2012, després que el Consell de Mallorca tancàs Ona Mallorca i Televisió de Mallorca, un grup de persones varen crear l'Associació Ona Mediterrània.

El 31 de desembre de 2012, començaven les emissions en proves d'Ona Mediterrània i uns mesos després començava la programació regular.

Hi va haver molta gent que va pensar que duraria el que dura l'alegria del conill.

El febrer de 2015, l'Associació Ona Mediterrània assumia la gestió de Diari de Balears (dBalears).

Hi va haver qui va pensar que era una forma elegant que havia trobat el Grup Serra d'acabar amb la mítica capçalera del periodisme en català...

Durant el 2016, responsables de comunicació de grans empreses com Tirme o El Corte Inglés informen els representants comercials de l'Associació Ona Mediterrània que no posaran publicitat als mitjans editats per l'associació per raó dels continguts que s'hi publiquen.

A mitjans 2017 (recordau què passava en aquells moments), les empreses de l'IBEX 35 que encara s'hi anunciaven, també retiren tota publicitat i vinculació.

L'agost de 2018 moria l'editor i alma mater de L'ESTEL, Mateu Joan Florit. El gener de 2019, l'Associació Ona Mediterrània recuperava l'edició de L'ESTEL.

Alguna gent va pensar que seria flor d'un estiu...

Cansats d'esperar que l'Associació Ona Mediterrània fes fallida per les pròpies errades, els sectors més retrògrads varen començar a ser més proactius en el seu objectiu de fer desaparèixer uns mitjans lliures que s'escapen al seu control: amenaces i una quinzena de denuncies als jutjats, des de aquell jove que va se president de Ciudadanos que ara no record el nom... Rivera?, crec; sindicats de policia; frikis de l'extrema dreta espanyolista... I fins i tot un Canal Qutre.

Menció a part mereix un director d'una ràdio de fora, que es dedica a telefonar i amenaçar els representants polítics que participen en programes d'Ona Mediterrània.

Dotze anys després, i malgrat els mals averanys que anunciaven 'taumaturgs insignes', els mitjans lliures mallorquins continuen la seva tasca.

Avui l'Associació Ona Mediterrània edita i manté diversos mitjans de comunicació: Ona Mediterrània, dBalears, L'ESTEL, Ploma.cat...

Són mitjans de comunicació en català, centrats en Mallorca i les Illes Balears i que defensen els interessos de la gent d'aquí.

Per això, humilment i partint de la base que forma part d'un projecte col·lectiu, vos propòs que no espereu més i que passeu a formar part de l'Associació Ona Mediterrània.

