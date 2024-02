L'immigrant José María Manso difama els altres immigrants que han vengut a les Balears

Desafortunades, injustes, inexactes i, probablement delictives, les declaracions fetes per un immigrant que va arribar fa trenta anys a Mallorca per mirar de guanyar-se la vida fent de policia al diari Ultima Hora.

En una entrevista feta per Pascual Ribot, José María Manso, inspector en cap de la Brigada d'Estrangeria de la Policia espanyola, que va arribar a Mallorca fa trenta anys i encara no s'ha integrat, desplega tota la sèrie de tòpics i penjaments contra els immigrants pobles arribats a Mallorca.

Manso no ofereix cap dada i, en canvi, afirma que «Arran de la Covid no es podien fer devolucions a cap país. Aquest fet es va prolongar per la ruptura de relacions entre Espanya i Algèria que impedeix que es puguin realitzar devolucions. Abans d'aquest conflicte, el cent per cent de les persones que arribaven en pasteres eren retornades al seu país d'origen. Ara bé, una bona part dels quals es queden a Mallorca estan delinquint i és un problema molt greu. És més, és absolutament impossible expulsar en l'actualitat a un algerià del país».

En un altre moment de l'entrevista torna a fer greus afirmacions sense aportar cap dada ni una: «Abans els retornaves a tots. Arribaven i als pocs dies estaven de nou al seu país. És cert que cada vegada hi ha un degoteig més gran de persones que es queden a Mallorca de manera irregular. La gran majoria que es queden aquí estan cometent delictes i són molt reincidents en els seus actes. Sense cap problema poden arribar a cometre fins a 30 delictes en poc temps».

Les pixades fora de test de Manso esquiten també altres funcionaris: «Arriben a Espanya, s'empadronen a un domicili i es generen una sèrie de drets, a targeta sanitària i ajudes. A més, es fiquen en una llista d'espera per a aconseguir el permís de residència» i afegeix «depèn del funcionari de torn, que veu com en una casa de 80 metres quadrats viuen 25 persones. Cal usar el sentit comú per a no realitzar-lo i ara s'ha convertit en un negoci a preu fet i es venen des dels 200 euros. Hem vist casos en què el propietari del pis no té ni idea que li estan empadronant gent en el seu habitatge».