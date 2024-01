De 2023 a 2024, de cada vegada pitjor

Ja hem encetat el 2024. La vida continua… o no. La misèria continua. La recerca de la felicitat no té fi. Les imbecil·litats de la dreta tampoc. En lloc de dedicar-se a la política perquè les coses millorin es dediquen a torpedinar-la. No volen la llei d’amnistia, que ja no record quants articles he dedicats a explicar la seva necessitat i que és totalment constitucional. Doncs no, es dediquen a trobar totes les traves legals possibles per si s’aprova, que sigui el més tard possible. O hi dediquen tots els seus esforços per anul·lar les seves virtuts democràtiques, que en té moltes. Quantes més en té, més s’hi oposen la dreta no gaire normal i la dreta extrema. Aquests dretans si ensumen democràcia s’esvaloten i comencen a dir dois, un rere l’altre. Escoltau-los i veureu. Des del temps del gran dictador Franco, es dediquen a pervertir i subvertir totes les paraules relacionades amb la política democràtica. Han fet perdre el significat de la paraula llibertat i de la paraula drets, especialment dels drets humans. Volen mantenir poder, abús i mal ús de les votacions rebudes. Dediquen la seva vida a perseguir les persones de les quals no se fien. Mentre hi hagi persones que tenen sentit democràtic o que demostren que en poden tenir cinc cèntims, la dreta i la dreta extrema lluitaran per exterminar-les, clar, exterminar-les políticament, no actuaran com a escamots falangistes després d’acabar la guerra civil. Avui sembla que no és possible, si no és devers Israel o Gaza. A aquesta gent tan estúpida no els puc desitjar ni bones festes, si encara en queden, ni bon any.

La violència de la qual vos estic parlant, la trobareu a un parlament de qualsevol ajuntament com va passar al de Madrid, quan un regidor va fer ús d’una botella, crec que de plàstic i la va llançar contra una persona amb qui estava en desacord. Quina diferència hi ha entre que llanci una botella, una pedra o una bala, és clar, aquesta persona forma part de la dreta extrema. I quan es va poder disculpar, encara va fer de gallet i va dir que el culpable era la persona que havia de rebre la botellada. Ës clar, fan maldats i els altres són els malvats. Al mig del carrer, a Madrid, uns manifestants amb banderes espanyoles reben l'any penjant un ninot i pegant-li bastonades. El ninot representava que era el president del Govern. Aquests malvats es refugien i s’emparen rere banderes espanyoles com si això els fes bons i justificàs que poguessin anar contra les persones i contra les lleis. Estan emparats per les banderes espanyoles, que signifiquen que Espanya és una, gran i lliure i ells són els defensors davant els que la volen empetitir i esmicolar. Per això tenen llicència per fer qualsevol desastre. La cadena de televisió «Sexta» va ridiculitzar les protestes que es feien davant la seu del PSOE, per part d’un escamot violent que havia penjat i apallissava un pep que representava Pedro Sánchez a l’hora de les campanades. El PSOE denunciará els participants i els organitzadors perquè el que es va fer, diguin el que diguin els jutges és un delicte d’odi. Crec que cal que venguin jutges de la Unió Europea per fer aquest dictamen, ja que aquí n’hi ha massa que estan contaminats per la ideologia que tenen. S’acusarà el partit VOX d’estar sembrant odi pertot on tenen representació. Aquest és el poder que els varen donar els seus votants, aquells que tan alegrement varen votar uns polítics que actuen pitjor que els nazis. Ni el senyor Feijoo, ni la senyora Ayuso, ni la mare que els va parir condemnen els fets. Estan molt contents que actuïn contra el president del Govern, perquè aquest no fa el que ells volen. Els que varen deixar que els ciutadans votassin són delinqüents, aquests que actuen com a delinqüents, en canvi, són bones persones perquè es refugien darrere banderes espanyoles.

Diuen que la tàctica o l’estratègia dels qui coneixen la situació és que per aconseguir que Catalunya no s’independitzi, el que s’ha de fer, és senzillament deixar passar el temps. Basta voler saber qui són els primers nadons que han nascut al Principat el 2024, aquests seran els futurs ciutadans que votaran. A la ciutat de Barcelona ha nascut Matteo Alexander, fill de Joselyn Sulma i Alex Alberto; al Principat, regió central, ha nascut Inass, fill de Rachah Odda i Abderahim; a Girona, un de qui encara no han triat el nom, fill de Rupindar Kauf i l’Amrik Singh; al Camp de Tarragona, Víctor, fill d’Evvelina i Rubén; a l’àrea Metropolitana Sud Eithan, fill o filla de Braydin i Manuel; a l’àrea Metropolitana Nord Darion Lucas, fill d’Elisabet; a Terres de l’Ebre Ayah, fill o filla de Karima i Hamid; a l’Alt Pirineu i la Vall Aran Jacob, fill de Liseth Manuela i Wilson David. Si els naixements continuen d’aquesta manera durant tot l’any, podeu fer comptes.

Vet aquí com actuen els nostres governants, tant els de Madrid com els de casa. L’Avi Sidet a twitter penja aquestes dues notícies:1) OpenArms navega fins a 50 milles nàutiques de Zarzis (Tunísia) on a cada viatge recull 300 immigrants il·legals i els porta cap a ports europeus dient que els han rescatat a alta mar. Això es diu tràfic de persones. El poder de Barcelona els va subvencionar al desembre amb més de 100.000€. I 2) Així és com Salvament Marítim recorre 450 km des de les Canàries per recollir immigrants il·legals a poc més de 20 milles nàutiques del port de la ciutat de Dajla a on s’embarquen els senegalesos i mauritans. Els immigrants no vénen, els anam a cercar. És tràfic de persones.