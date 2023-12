VOX veu bubotes per tot, també dins els seus departaments del Consell

No hi ha res més encegador que la mescla de curtor i fanatisme. I talment aquesta és la barreja que s'acumula dins el partit neofeixista de VOX. Els seus representants són especialistes en caçar. Caçar bubotes, concretament.

I és que els extremistes veuen bubotes per tot arreu. En veuen al betlem de La Misericòrdia on dissabte passat va sonar com a música de fons l'himne de Catalunya, 'Els Segadors'.

També veuen bubotes quan 'denuncien' que en un departament gestionat pel PP en el Consell «qualcú sense identificar va penjar al balcó de la direcció insular de Famílies una bandera del col·lectiu trans amb una clara intencionalitat de provocació».

Quina llàstima tenir aquests caçadors de bubotes embrutant cada dia les institucions pròpies.