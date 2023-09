Aquest divendres, 15 de setembre, comença una nova temporada d'Ona Mediterrània. La temporada més ambiciosa.

Ona Mediterrània comença amb una estructura i una oferta molt semblant a com va acabar la temporada passada, però amb la voluntat i l'ambició de poder implementar una sèrie de canvis que la faran molt diferent.

Els reptes que volem assolir durant aquesta temporada són:

Esdevenir més sostenibles i consolidats econòmicament.

Assolir una major integració i coordinació entre tots els mitjans que edita l'Associació Ona Mediterrània.

Reforçar les dues grans línies de la nostra oferta: la d'informació-anàlisi-opinió, per un costat i la de Cultura-associacionisme-entreteniment per l'altra.

Multiplicar la nostra presència a les xarxes socials.

Redoblar la nostra aposta pels continguts 'a la carta'.

Multiplicar i millorar la nostra oferta audiovisual.

Sense la complicitat dels nostres socis, voluntaris, amics, treballadors, lectors i oients no hauríem arribat on som ara. I sense tots nosaltres seria impossible plantejar-se aquestes noves passes. Entre tots ho farem possible!