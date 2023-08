L'oficialitat del català a la Unió Europea

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez en funcions i qui el succeeixi, ostentarà la Presidència rotatòria del Consell de la Unió Europea fins a final d'any.

Des que l'estat espanyol es va incorporar a les institucions europees, fa gairebé 40 anys, des dels Països Catalans es demana que el Govern espanyol faci una gestió fàcil i senzilla: que demani que la llengua catalana sigui reconeguda com a llengua oficial de la Unió. Ara, gràcies a les exigències de les formacions independentistes catalanes, ho ha fet.

La primera institució que va demanar que el català fos oficial a les institucions de la UE (Comunitat Econòmica Europea, aleshores) va ser el Parlament de les Illes Balears.

Des del Govern espanyol se'ns ha passat amb cançons i malgrat diversos compromisos, el darrer dels quals va ser en el marc de l'anomenada taula de diàleg entre el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Govern espanyol, mai ha complit el compromís.

Ara que l'Estat espanyol presideix la UE i ara que hi ha negociacions per investir un nou president espanyol, és el moment de fer pressió, de mobilitzar-se i de comprometre qui vulgui ser el president del Govern espanyol, per aconseguir que el català sigui reconegut com a llengua oficial de la UE.

Com ja hem dit en altres ocasions, és una demanda senzilla, justa i positiva per a tothom.