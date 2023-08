Front al feixisme: Cultura i societat civil

La gestió dels partits d'esquerres durant les legislatures entre el 2015 i el 2023 ha resultat decebedora per les seves bases i això ha redundat en una desmobilització de part del seus votants. Això sumat a una mobilització de les dretes contra les polítiques del Govern espanyol presidit per Pedro Sánchez, ha tengut com a resultat la victòria del bloc de dreta i extrema dreta a les eleccions autonòmiques i municipals de passat mes de maig.

El resultat és catastròfic: el feixismes s'ha infiltrat a les institucions públiques de les Illes Balears amb l'objectiu públic i notori de fer passes enrere en drets culturals i democràtics.

Més cultura

Davant el tomb electoral, part dels actors culturals i associatius podrien tenir la temptació de deixar-ho fer, de deixar-ho anar. Considerar que això no té solució i que val més optar per una sortida individual i allunyada de la cultura i l'associacionisme.

Però resulta evident que el daltabaix electoral i el canvi de majoria política allò que indica és que cal fer encara més cultura i més treball col·lectiu.

És necessari redoblar els esforços en la creació i difusió cultural en la lluita diària per escampar la cultura entre els nostres conciutadans i convidar-los a participar de projectes col·lectius compartits.

Més societat civil

Les entitats de la societat civil han estat durant els darrer 50 anys fonamentals per l'avanç de la nostra societat. Han estat punta de llança del progrés, han generat propostes útils i possibles i positives.

Quan ha estat necessari, han protestat i han mogut els ressorts necessaris perquè les institucions fessin polítiques més positives.

En aquesta nova etapa, la societat civil organitzada, serà imprescindible.

Per això és necessari que reforcem les associacions amb més hores de participació ciutadana i amb més recursos perquè puguin desenvolupar els seus projectes i programes.

Reforcem la societat civil i els sindicats com a contrapès i com a garantia de participació democràtica.

I apostem per una cultura oberta, incitadora i que convidi tothom. Una cultura transformadora, cohesionadora i democràtica.