En qualsevol jornada pens que al món li fa molta falta reflexionar

Em trob en plena jornada de reflexió, quan em pos a fer aquest escrit, que podria acabar essent un article. I he començat pensant si ho podia fer o si era anar contrari al sentit del que hauria de ser una jornada de reflexió o reflexiva. He pensat que si part de l’article consistia a fer aflorar a la superfície el fet reflexiu, que, per tant, la feina hauria estat totalment permesa i adequada. Uns descansen, altres se’n van de vacances, uns altres van a cuidar les gallines i els animals que tenen al seu hortet, i encara n’hi ha uns altres que dedicaran gran part del dia a les arts culinàries.

Aprofundint una mica en el significat de la paraula reflexiu o reflexió, he pensat que com més coses hagis fet durant les jornades que ha durat el període de propaganda electoral, més tendràs per reflexionar. Si no has fet res o no has pensat res durant el temps de propaganda electoral, no tendràs tampoc res sobre què reflexionar, ja que reflexionar és tornar sobre una cosa pensada, dita o feta, considerant-la detingudament, i aprofundint sobre la qüestió. Això seria el que hauria de fer cada polític després d’un míting o d’un debat. Reflexionar sobre com ho han fet o si ho haurien d’haver fet d’una altra manera. I quan s’arribaria a la vigília de les eleccions no tendrien res per reflexionar. Per tant, el nom hauria estat una qüestió per sortir del pas i no per posar-la en pràctica.

Reflexionar sobre les mentides dites com a propaganda electoral per convèncer a més electors. S’ha de ser molt inconscient, és a dir, s’ha de viure sense consciència, si un no és capaç de reflexionar sobre les mentides que diu, i si se les ha cregudes, necessitam la millora de la salut mental del poble. Avui, en ple dia de reflexió, em trobava dinant a una taula d’un restaurant, quan a una taula veïnada, s’ha mantingut la conversa següent: “- Demà haurem d’anar a votar. -Sí, demà votam. -A qui votes tu? -Tota la vida he votat el PP. (Qui ho ha manifestat és una persona treballadora de tota la vida i jubilada ja) -Que no saps que el PP sempre va contra els treballadors i a favor dels rics i empresaris? -Tots són iguals. -Que no saps que és el partit que va congelar les pensions? -No ho diu així el seu cap Feijóo.” Bé, es veu que la mentida del cap de files del PP li donarà rèdit, perquè molts l’han cregut, he pensat jo.

L’anècdota m’ha fet pensar que aquestes persones no reflexionaven sinó que es tiraven de cap a la piscina. He cregut que no era un dia per a la reflexió. Després he escoltat un telediari i m’han fet a saber que els polítics dedicaven el dia a passejar, a fer esport, a estar amb els amics o a estar amb la família, que es dedicassin a reflexionar no s’ha dit res. El telediari també ha dit que hi havia molts de milers de persones que ja havien votat per correu, el doble que a les eleccions anteriors i que es trobaven estiuejant i a la platja el dia de la jornada de reflexió, sense cap reflexió a fer. Al final he comprovat que era més un dia de descans, que un dia de reflexió, ja que reflexionar també és feina. Si reflexionàssim més, pot ser les coses anirien millor.

Un exemple del que he dit a l’última frase. Si en el món haguessin existit més mandataris reflexionant al llarg de la història, hi hauria hagut manco guerres. Si totes les persones que han habitat i habiten en el planeta terra haguessin reflexionat un poc o més del que ho fan i ho han fet, un altre gall cantaria en la qüestió del canvi climàtic. Només poden pensar que no existeix el canvi climàtic, persones irreflexives.

També crec que si les persones que han d’anar a votar, la jornada de reflexió es dedicassin a reflexionar, es votaria de manera més adequada. Es votaria persones capaces de dur a terme una bona gestió, persones que sabessin i fossin capaces de gastar els doblers recaptats per poder cobrir les necessitats existents a l’àmbit global i a les persones en particular i pot ser serien capaces d’eliminar les condicions terribles de la globalizació neoliberal i en el món es venceria la misèria, ja que la riquesa estaria més ben repartida i es respectarien els drets humans i tots els que s’han aonseguit a força de reflexionar i lluitar.