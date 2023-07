La Policia espanyola ha tengut de responsable de Gestió d'Estrangeria i d'espionatge una membre de l'ultradreta

La Policia espanyola ha tengut de responsable de Gestió d'Estrangeria i de cap del Grup Operatiu de la Unitat Central de Xarxes d'Immigració Il·legal i Falsedats Documentals (UCRIF), una membre de l'ultradreta.

Esther Ribas Marino, germana de la portaveu de VOX al Parlament, i que acaba de ser nomenada per la formació extremista com a nova cap de la Policia Local de Calvià, és inspectora del 'Cos Nacional de Policia', a més de llicenciada en Dret, diplomada en Ciències Policials per la Universitat de Salamanca i té l'especialització en Policia Judicial, segons explica el seu currículum.

En la seva trajectòria com a inspectora ha exercit les responsabilitats de cap de Gestió d'Estrangeria, cap del Grup Operatiu de la Unitat Central de Xarxes d'Immigració Il·legal i Falsedats Documentals (UCRIF) i, fins a la seva arribada a Calvià, exercia funcions de responsabilitat en l'Àrea d'Informació de la Policia espanyola, que és l'àrea dedicada, entre d'altres tasques, a l'espionatge i control dels moviments socials.