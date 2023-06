Hem de votar a qui ens vol destruir?

Una setmana més som viu i acudesc a la cita que alguns voldrien que no tengués, però mentre visqui, acudesc i som puntual. La puntualitat ha presidit sempre el meu accés a la feina. M’agrada arribar entre 15 i 30 minuts abans de l’hora assenyalada. Així que quan m’he trobat amb la persona que sol acudir mitja hora tard, he hagut d’esperar una hora sencera. No m’agradaria anar ni ser puntual a la destruccio del planeta, però crec que poca cosa hi puc fer, sembla que m’hi duen en un vaixell imparable. Haurem de ser molts els que treballem conjuntament per aturar-lo. En aquest món que ens ha tocat viure, uns empenyen cap a la destrucció i uns altres intenten aturar-la, però sembla que guanyen els destructius. Ah i no ho fan conscientment o defugen la consciència. L’únic que prioritzen és el benefici propi i no volen conèixer si causen perjudici als altres o prefereixen ignorar-ho perquè no volen esser perseguits per la seva pròpia consciència. Si no és així, com pot ser que la majoria de votants, en les darreres eleccions, votassin els partits destructors? Els partits que ens han de dur a la destrucció del món, passant per una sèrie de fases. Basta veure una sèrie de documentals del món, de les illes del món, les illes que continuen essent paradisíaques, i aquestes són les poc habitades i amb pocs turistes. Són suficients uns quants turistes perquè la gent pugui viure, no pèrquè pugui enriquir-se. En canvi aquí, a les nostres Illes, contínuament es volen batre rècords, rècord de turistes i rècords de construcció d’hotels i habitatges. No es vol tenir en compte que el nostre espai és limitat. I que així com en una casa només hi pot viure un nombre limitat de persones i que quan s’escedeix aquest nombre es fa impossible viure a aquella casa. Segur que podeu entendre Mallorca com una casa, i que Mallorca té un nombre màxim de persones que si se sobrepassa, serà impossible viure a aquesta illa i no hauria de passar que els indígenes fossin els que l’haguessin d’abandonar. Doncs els partits que han guanyat les eleccions són dels que pensen o actuen com si les illes fossin un espai infinit, on es pot continuar creixent i creixent, la qüestió és que els seus votants rics puguin continuar augmentant la seva riquesa. I no tots els seus votants són rics, però ells només governen per a aquests. Massa votants no saben que ells o els seus descendents ho pagaran molt car. Si governen els que ara ha guanyat uns 10 anys, aconseguiran fer de Mallorca una illa inhabitable. Depèn de tots que això no ocorri. Esperem que imperi el cervell i l’ús de la raó.

Segons Xavi Fernández de Castro, la discriminació del català a les cerques de Google ha generat una polèmica al Principat. Des de fa temps, si un usuari cerca contingut disponible tant en català com en castellà, el cercador de Google sempre prioritza les pàgines de castellà. Arran de l’estudi publicat per l’Aliança, que assegura que dues de cada tres webs amb versió catalana han perdut visites, dos lectors d’El Món han proposat un truc que, tot i no ser infal·lible, sí que t’ajudarà a obtenir més resultats en català a les cerques de Google.

La multinacional ha reconegut el problema i ha assegurat que està investigant solucions per arreglar-ho, però mentrestaant han de ser els usuaris els qui se les han d’empescar per esquivar els canvis en la indexació del cercador de Google. El senzill truc consisteix a afegir la paraula “amb” abans dels mots que es volen utilitzar per fer la cerca. Un exemple: si cerques ‘Pep Guardiola’ a Google, tots els resultats que apareixen a la primera pàgina, notícies incloses, són en castellà. En canvi, si cerques ‘amb Pep Guardiola’, tot i que el primer resultat és l’entrada a la Wikipedia en castellà, la segona ja és l’equivalent en català i apareixen notícies i articles sobre Guardiola en català. Un altre lector ha explicat que el truc també funciona si afegeixes l’abreviatura “cat” al final de la cerca, que dona millors resultats.

Els partits de Roses (Alt Empordà) del PSC, Junts i Gent del Poble han arribat a un acord ferm aquest dies per governar plegats la pròxima legislatura. El pacte inclou dividir-se l’alcaldia entre les dues formacions més votades: el PSC ho farà els tres primers anys de mandat i Junts hi governarà el darrer. El portaveu de Gent del Poble, Fèlix Llorens, ha explicat a l’ACN que han escollit pactar amb el PSC (en comptes de amb ERC, amb qui varen governar l’última legislatura) perquè consideren que és “el que millor reflecteix el resultat electoral”. Els socialistes varen aconseguir quatre regidors com Esquerra, però 120 vots menys que els republicans. Llorens diu que el pacte està molt avançat, però que falta tancar serrells.

Queda clar que Oriol Güell, que és portaveu de Sumar, està en contra del català, ja que publica a Twitter el següent: ”Hi ha gent a qui no li agrada que es parli, s’escrigui o es pensi en castellà. És la mateixa gent a qui no agrada que es parli, s’escrigui o es pensi”. Quins uns amb aquests comunistes progres!