La crida de l'Acampallengua 2023 (també als joves no tan joves)

Els propers dies 6 i 7 de maig es farà, a Sa Pobla, l'Acampallengua. Joves de Mallorca per la Llengua recupera així una de les seves activitats més emblemàtiques i que varen ser tan útils per la promoció de l'ús i el prestigi de la nostra llengua a Mallorca.

L'actual generació de Joves per la Llengua han fet una feina extraordinària amb grans dosis de compromís personal per recuperar l'activitat que s'havia fet en el passat.

L'Acampallengua serà una gran trobada juvenil amb activitats, xerrades i tallers que ompliran de joves Sa Pobla.

Però l'Acampallengua és també la gran oportunitat de ser, en alguns espais, com per exemple el concert, o com a mínim, la primera part d'aquest, una gran trobada intergeneracional, on l'esforç de la gent de l'organització es vegi recompensat per la presència de persones de totes les edats. De joves no tan joves.

Que ningú se senti desconnectat de la crida de l'Acampallengua 2023. Tothom hi ha de participar d'una manera o altra.

Ni que sigui assistint a activitats puntuals. Ni que sigui assistint al concert.