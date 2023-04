Senyora Armengol i staff directiu de PSIB-PSOE: no diguin en va ‘Renda Bàsica’

La presidenta Armengol i la direcció del PSIB-PSOE ho han tornat a fer! S'han fet un embull i han provocat titulars com aquest: "Armengol anuncia que, si gana, aplicará una renta básica universal en Baleares". Altres mitjans, com dBalears, han sigut més curosos i han parlat d'una proposta de renda universal. No és la primera vegada que la presidenta (i els seus socis) s'embullen amb aquest tema. El juliol de 2015 ja va ser necessari posar els punts sobre les is per a, en nom de la claredat i el rigor, aclarir què és la Renda Bàsica (RB) -que per ser-ho, ha de ser universal i incondicional- i allò que no ho és.

El que sorprèn és que, amb la revifada dels darrers anys del debat sobre la RB, visquem un lamentable "tornem-hi torna-hi!". En aquesta ocasió els socialistes balears han fet un exercici retòric que és el súmmum d'embolicar la troca. Diuen que ampliaran "la renda social garantida perquè sigui un dret per a tots els ciutadans de les Illes Balears fent-la una renda bàsica universal per a tots i totes" (sic). El que no aclareixen és si aquest "dret per a tots els ciutadans de les Illes Balears" vol dir, veritablement per a tothom (com, posem pel cas, el dret a la sanitat) o és un dret per a tota la ciutadania que pateixi una situació de pobresa greu o molt greu. És a dir, si el que proposen és una transferència dinerària suficient per viure una vida digna, que és incondicional i universal o que no ho és. En resum: Allò que sembla que suggereixen és "millorar" l'actual Renda Social Garantida i res més. Val a dir que, per molt que es millori, una política pal·liativa no deixa de ser inútil per resoldre el problema de fons: La necessitat de garantir el dret a l'existència material de tothom, com a condició necessària de llibertat de debò i de distribució real de la riquesa.

Senyora presidenta Armengol i membres de l'staff del PSIB-PSOE: no usin en va el terme 'Renda Bàsica' si no és per referir-se a un ingrés (una quantitat dinerària per a tothom, igual, com a mínim, al llindar de la pobresa) pagat per l'Estat, com a dret de ciutadania (i no únicament per a les persones víctimes de l'empobriment o l'exclusió social) a cada membre de ple dret o resident de la societat, fins i tot si no vol treballar de manera remunerada, sense prendre en consideració si és ric o pobre, o, altrament dit, independentment de quines puguin ser les altres fonts de renda que es puguin tenir, i sense importar amb qui es convisqui. Òbviament, la Renda Bàsica, com a política econòmica predistributiva, és la millor proposta per acabar –perquè actua ex ante- amb el risc d'exclusió social i una potent política igualitària, perquè els no rics hi guanyen, i els rics i molts rics hi perden en termes de major contribució fiscal. Sí, els multimilionaris cobrarien (de la mateixa manera que, malgrat la seva riquesa, tenen dret a ser atesos pel sistema públic de salut) la RB, però contribuirien molt més amb els seus impostos que la quantitat que cobrarien per aquest concepte.

Amb tot, el fet més preocupant és que l'staff dels socialistes balears no s'han llegit –o tenen seriosos problemes de comprensió lectora- els documents del Fòrum de la Societat Civil. Si haguessin fet un cop d'ull al capítol "Agenda d'objectius per a la implementació d'una Renda Bàsica Universal Incondicional (RBUI) a les Illes Balears" (a partir de la pàgina 130) del document "El futur que volem" farien propostes més acurades pel futur social d'aquesta terra.