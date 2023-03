Armengol promet treballar per a aconseguir la jornada laboral de quatre dies

Aquest diumenge ha conclòs la conferència política del PSIB, amb l'acte de cloenda al Casal de Peguera (Calvià). Amb aquest acte, el PSIB conclou un cicle de més de 30 actes públics de presentació del programa per a les eleccions municipals, insulars i autonòmiques del mes de maig.

Durant aquest cicle de trobades intern del partit, que tengué el seu acte central aquest dissabte, el partit ha presentat les polítiques principals que proposen per la següent legislatura. Entre les més destacades, s'hi inclou l'educació gratuïta fins els tres anys, beques per cursar estudis universitaris per a joves de famílies de rendes mitjanes i baixes, una renda universal, la promoció de la salut mental o 14.000 habitatges de protecció oficial a preu taxat.

Una de les polítiques més destacades que ha defensat la formació socialista és la jornada laboral de quatre dies. Maria Àlvarez, representant de la plataforma internacional '4 Day Week' a l'Estat espanyol, ha intervingut a l'acte per a destacar les virtuts d'aquesta reformulació de l'horari laboral.

Armengol, aprofundint en aquest aspecte, ha afirmat que «no vull de cap manera que la gent visqui per a fer feina, sinó que faci feina per poder viure en plenitud». Complementàriament a aquesta mesura, que ha qualificat de «pionera», ha promès seguir vetllant per la plena ocupació, revertir la situació dels aturats de llarga durada i promoure l'accés al món laboral de joves qualificats.