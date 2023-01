Reivindicació de Josep Maria Llompart

S'acaben de complir 30 anys de la mort de Josep Maria Llompart de la Peña, que va néixer el 23 de maig de 1925 a Palma i va morir el 28 de gener de 1993.

Josep Maria Llompart va ser crític literari, poeta excels, activista cultural, president de l'Obra Cultural Balear des de 1978 fins al 1986, professor de literatura i cultura catalanes i professor associat de la Universitat de les Illes Balears, traductor de Poesia galaico-portuguesa. Entre 1976 i 1980 va ser un dels col·laboradors de 'La Columna de Foc', al diari Última Hora, amb múltiples articles publicats. Entre 1983 i 1987 presidí l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. El 1985 és nomenat membre de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans i el 1990, president de la Federació Llull d'Entitats Culturals dels Països Catalans.

Josep Maria Llompart compta avui amb un important reconeixement per part de la societat Mallorquina: un institut d'ensenyament, una biblioteca, un premi de l'OCB i diversos carrers duen el seu nom, però falta editar la compilació de tota la seva obra com a articulista, assagista i conferenciant. És una assignatura pendent que cal resoldre quan abans.

Avui, trenta anys després de la seva mort, reivindicam el Josep Maria Llompart complet: poeta, activista assagista, articulista, docent i referent per a moltes persones que tenguérem l'honor de conèixer-lo i, també, per a molta gent que no el conegueren personalment, però que l'han descobert a través de la seva obra.