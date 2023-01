Consell Social de la Llengua Catalana: seguirà Francina Armengol el mateix camí que José Ramón Bauzá?

L’Obra Cultural Balear (OCB) havia demanat el passat 23 de juny a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que convocàs amb caràcter extraordinari el Ple del Consell Social de la Llengua Catalana amb un punt únic a l’ordre del dia: l’exempció temporal amb moratòria de dos anys del requisit de català en els propers processos d’estabilització d’interins.

Ara l'OCB, considera que és «indispensable i urgent» que el Consell Social de la Llengua Catalana es pugui pronunciar sobre les mesures de retallada de drets a la Sanitat i d’aquí la necessitat d’aquesta convocatòria extraordinària del seu Ple.

La presidenta no accedí aleshores a convocar-lo, l'OCB hi insisteix i posa ara en marxa el mecanisme que preveu el punt 1 de l’article 17 del Reglament del Consell Social, en què una tercera part dels membres en poden demanar la convocatòria. És per això que ha iniciat el procés de recollida d’adhesions de les entitats que en formen part.

És patètic, però a hores d'ara, només hi ha un precedent de negativa a convocar el Consell des de la presidència del Govern: el de José Ramón Bauzá.