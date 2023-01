60 anys de magnífica feina

Aquest passat 31 de desembre l'Obra Cultural Balear va complir 60 anys d'existència.

El dia 31 de desembre de l’any 1962, al domicili particular del que en seria el primer president, Miquel Forteza i Pinya, situat al carrer de Sant Bartomeu de Palma, es feia l'assemblea constituent de l'Obra Cultural Balear. La nova entitat es marcava com a objectiu treballar per fer present i donar prestigi a la cultura pròpia, menyspreada o vulgaritzada per l’autarquia del franquisme.

Avui l'OCB és la principal entitat de Mallorca i celebra les sis dècades amb l'orgull d'haver ajudat a fer una Mallorca i unes Illes Balears infinitament millors que si no hagués existit.

Segurament hi ha moltes paraules per definir aquests 60 anys d'història, però n'hi ha una que sobresurt per damunt de la resta: feina.

El gran actiu de l'OCB són els 60 anys de feina continuada i la memòria acumulada. L’experiència. Tot el camí fet és el millor antídot per evitar repetir errades.

L’OCB ha defensat sempre la Democràcia, també quan no n'hi havia. L'OCB va acollir les forces democràtiques durant la dictadura de Franco i va organitzar les mobilitzacions a favor de l'Estatut. L'OCB és, i continuarà sent, un interlocutor vàlid per a totes les institucions i organitzacions democràtiques no sectàries. L’OCB és un interlocutor per a qualsevol persona i institució que accepti les regles del joc de la Democràcia.

L'OCB ha estat i és el principal garant de la plena i total recuperació de la llengua catalana a les Illes Balears.

L'OCB ha estat i és un motor de dinamització cultural. A Palma el paper que juga avui per avui Can Alcover és imprescindible. De la mateixa manera, les delegacions són generadors permanents d’activitat cultural als seus respectius municipis.

L’OCB va ser qui primer alçà la veu en la denúncia de l’escandalosa discriminació econòmica que aplica l’estat espanyol a la nostra comunitat. L’OCB és l’aglutinador per defensar els interessos econòmics de les Illes Balears.

L’OCB ha estat i és un instrument de lluita a favor del ple autogovern de les Balears i un pont de germanor amb la resta de territoris dels Països Catalans.

L’OCB és el primer agent propiciador i defensor de la cohesió social.

La història de l'OCB és també la història d'un poble que, malgrat totes les agressions rebudes, ha sabut ressorgir i conquerir el futur amb coratge i il·lusió. L'OCB és avui en plena sintonia amb una majoria social que estima la nostra Llengua, valora la nostra Cultura i aspira a que ens autogovernem en Llibertat.