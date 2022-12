Manifestació de la Diada: hi hem de ser!

Som en dies de celebracions, de festes i de retrobades. A Mallorca també vivim dies de reivindicacions. El 31 de desembre és la nostra Diada i encara hi ha molts de motius perquè no sigui un dia només de celebració, sinó que sigui també una jornada de reivindicació.

Molts de pobles de Mallorca i moltes organitzacions de l'àmbit sobiranista i independentista organitzen actes i activitats en el marc de la Diada, uns actes cada vegada més consolidats i més participats.

Després de dues edicions de la Daida en què no hem pogut celebrar-la amb tota la seva esplendor, a causa de la Pandèmia, aquest 30 de desembre és el moment de sortir al carrer i participar en la manifestació que es farà aquest divendres, 30 de desembre, a les 18 hores, al passeig des Born de Palma.

Per la plena llibertat d'en Josep Miquel Arenas i per les nostres llibertats col·lectives, hi hem de ser.