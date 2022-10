La desfilada de la Hispanitat

Una història per empegueir-se; una bandera amb massa sang innocent; un exèrcit amb una capacitat infinita de fer el ridícul; una cabra; una legió de legionaris que estan com una cabra; un rei corrupte refugiat i el seu hereu que és com ell; uns cossos policíacs desprestigiats; un cos judicial corromput; una guarda de polítics ineptes; una elit social ronyosa; una elit cultural en decadència... Aquesta és la vertadera desfilada de la Hispanitat.

No resulta gaire seductor...

On rau, idò, la seva capacitat de perpetuació?

En que tots ells i elles estan disposats a matar, o a justificar les morts que siguin necessàries, per mantenir subjugats la resta de súbdits.