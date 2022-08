Felip V es va apoderar dels Països Catalans per dret de conquesta

Un babau va comentar l’article anterior al dbalears, amagant-se sota el pseudònim “Mallorquí”, segur que ho ets? I va escriure això: “A ver , Joan, a veces no se dónde acaba tu maldad y dónde empieza tu ignorancia… “derecho de conquista”?? En serio? Das vergüenza ajena, pobre hombre…”

En primer lloc et diré que necessites aprendre a escriure en castellà, falta algun accent i la puntuació no és correcta, però he de felicitar-te perquè t’has donat a entendre. I en segon lloc et fotocopiaré algun comentari del decret de Nova Planta, extret d'un article de Marc Pons, perquè deixis la ignorància de banda i deixis d’anar de babau pel món...

Felipe V deroga las instituciones de gobierno de Mallorca y de Eivissa

Tal día como hoy del año 1715, hace 303 años, el rey Felipe V ―el primer Borbón hispánico― invocando el "derecho de conquista" ordenaba la disolución del Gran y General Consejo―que había sido el máximo órgano político y administrativo del Reino de Mallorca desde el 1249― y decretaba que el nuevo gobierno del territorio sería ejercido desde la Real Audiencia de Mallorca, hasta entonces el máximo órgano judicial del territorio, y que a partir del hecho quedaba subordinado al Consejo de Castilla. De esta forma se ponía la primera piedra para la aplicación del Decreto de Nueva Planta, que entraría en vigor cuatro meses y medio después, el 16 de marzo de 1716, dos meses después de haber sido promulgado en el Principat de Catalunya.

Como pasó en el Principat de Catalunya, también con la promulgación de la Nueva Planta la, a partir de entonces, Real Audiencia de Mallorca (con el nombre castellanizado), pasaba a ser dirigida por un capitán general, que concentraba todo el poder político, militar, administrativo y judicial. El primero de una larga nómina impuesta por el régimen borbónico sería el militar francés François Bidal d'Asfeld, que había dirigido el ejército francocastellano de Felipe V en la campaña de ocupación de Mallorca y Eivissa. Asfeld, que ya había dado muestras de su crueldad (se le atribuye la cita "No hay en Valencia suficientes árboles para enterrar a todos los traidores"), no tan sólo se ensañó con una brutalidad aterradora, sino que incumplió todas las capitulaciones que había firmado.

De la mateixa manera es va fer al País valencià i al Principat de Catalunya. Es va apoderar dels Països Catalans, encara que ell mai no els va anomenar així, però això no lleva que si arriba una època democràtica no s’hagi de retornar el que s’ha robat. Arribarà l’època democràtica?