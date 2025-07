Alerten del tancament d'aules d'Infantil a nou centres de les Illes Balears

La plataforma 'La pública no es toca' ha criticat que l'Administració podria «aprofitar» el descens de matriculacions a Infantil per a tancar aules de l'etapa de 3 anys a, almenys, nou centres de les Illes Balears.

L'entitat ha assenyalat que, durant anys, a les Balears s'ha vist com s'incrementava la població escolar curs rere curs, cosa que hauria donat lloc a una «pressió» dins dels centres educatius, que han patit tant els alumnes com els docents.

En un comunicat, la plataforma ha esmentat que entre les conseqüències d'aquesta situació es trobarien unes ràtios elevats, l'ús d'aules modulars o l'eliminació d'espais comuns.

Tot i això, han apuntat que, per primera vegada en molts anys, s'ha observat que per al curs 2025-2026 en alguns municipis baixa significativament la matrícula dels nins de 3 anys.

Per això, han mostrat la seva preocupació perquè aquest fet, en lloc de servir per a «millorar les ràtios actuals» en mantenir els grups i docents, sigui aprofitat per a eliminar grups a molts de centres i perdre així «una oportunitat per a millorar el sistema educatiu», cosa que esperen «des de fa anys».

D'aquesta manera, han informat que tenen coneixement del tancament d'aules de 3 anys al CEIP Marian Aguiló, CEIP Son Rullan i CEIP Es Molinar de Palma però també al CEIP Porta des Moll d'Alcúdia, al CEIP Climent Serra i Servera de Porreres, al CEIP Duran i Estrany de Lluc, al CEIP Galatzó de Capdellà, al CEIP Pedra Viva de Binissalem i al CEIP Sa Blanca Dona d'Eivissa.

Per aquests motius, han reclamat a l'Administració educativa que «mantengui els grups actuals, reflexioni i revisi el model cap al qual es dirigeix», ja que, «en cap cas és el d'una escola pública de qualitat».

«La justificació per motius econòmics és totalment inacceptable, i més en un moment en què els Pressupostos de la comunitat destinaran 21 milions d'euros a plans de segregació lingüística, tot i l'any passat només se'n va utilitzar un milió», han al·legat.