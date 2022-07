L’Ajuntament de Barcelona emet pel·lícules en versió original catalana subtitulades en castellà

No. No va de bromes. El temps no va de bromes. Ja ens trobam dins l’olla, aquella que mata sense que te n’adonis, virus, bacteris, pigotes… està a punt de bollir. Les neurones es van destruint, principalment les dels polítics. Els queda alguna neurona intacta a aquesta tropa? Si els en queda alguna, són ben poques. En queda alguna a l’amic dels narcos gallec? Sembla que els han fet transplantaments neuronals. Amb el transplantament hi va inclòs el tipus de pensament que s’ha d’emetre. El pensament que ha d’emetre el PP és que tot el que faci el PSOE és desastrós. Si paguen els sous als funcionaris o si paguen els jubilats és un desastre. Si donen ajudes als més necessitats, dos desastres. Si posen un impost als banquers és una hecatombe. Com pot ser que el tal Sánchez posi un impost als amics del PP! Als protegits del PP! Què es creien els treballadors votants del PP? Que ells serien els protegits? Encara no han après que els amics del PP són els rics? El mal és que el PSOE també ho va aprenent i a poc a poc s’hi va acostant. A l’Estat espanyol es van cremant els bronquis, i a l’Amazònia es cremen els pulmons del món. Com respirarem? Algú ho sap? Com podrem curar els bronquis? I com podrem curar els pulmons? Li interessa això a algú. Segurament no… perquè estressa,,, immunodeprimeix… i així ens quedam sense defenses. I ja em direu què fa un equip sense defenses. Sembla un colador. En això ens convertirem…

La ministra de Política Territorial va pel món ben contenta. Comprova cada dia que la unitat territorial no corre cap perill. Troba que han donat una bona llicó als catalans independentistes i que aquests l’han ben apresa. Que han aparcat la reivindicació del referèndum i que ja no molestaran més, ara que la tenen ben aparcada no fos cas que sense aparcar allà on correspongui els multin.

Pere Aragonès i el seu partit també volen seguir el camí de la dreta espanyola. Són temptats cada dia de suprimir l’impost de successions i donacions i també l’impost de patrimoni. Pere Aragonès, el president actual, no els suprimirà, però tampoc pujarà el seu import. Aragonès és acusat de voler convertir Catalunya en un paradís fiscal per als rics, cosa que ja s’ha aconseguit a Madrid on es troba l’Ayuso, en Feijoo i el PP ajudant i fomentant el paradís fiscal per atreure fortunes cap a la capital.

Plataforma per la Llengua ha denunciat que en un cicle de cinema a la fresca a Montjuïc s’ha exclòs el català, que després de rebre finançament de l’Ajuntament de Barcelona, projectaran amb subtítols en castellà fins a nou pel·lícules que ja disposen d’una versió subtitulada en català. I que també han fet alguna projecció amb subtítols en castellà, quan la versió original és en llengua catalana. La presència del català només ha aparegut en una pel·lícula.

De fet, tots els films s’han programat en versió original subtitulada en castellà i l’únic film que s’ha emès en castellà. Relatos salvajes, conté els subtítols en anglès, i no en català. A partir de la prospecció feta per Plataforma per la Llengua, de les pel·lícules programades com a mínim nou ja existien amb subtítols en català: Pulp Fiction, Interstellar, West Side Story, The Big Lebowski, North by Northwest, Palm Springs, A Hero, Call me by your name i Coda. Però l’empresa organitzadora, Modiband, domiciliada a Barcelona, ha decidit projectar-les únicament amb els subtítols en castellà.

Però encara n’hi ha més. El cicle de cinema a la fresca Grades obertes al Canòdrom, organitzat pel Canòdrom i pel districte de Sant Andreu, també ha exclòs el català de la major part de la programació de l’edició d’enguany. “Dels quatre films programats, Alcarràs és altre cop l’únic que es projecta en català, i dels altres tres, n’hi ha dos (Districte 9 i Nausicaä de la Vall del Vent) que tenen versió doblada i subtitulada en català, però que s’han programat prescindint de la llengua pròpia”.

La tercera reunió de la taula de diàleg ha acabat amb dos acords entre les delegacions de la Generalitat i del govern espanyol. En una conferència de premsa, el ministre de Presidència espanyol, Félix Bolaños, ha dit que el primer acord era per a superar la judicialització de la política i per a reforçar les garanties del diàleg, tot i que ha admès que no preveu res per a aturar les causes judicials que afecten l’independentisme, ni per a reformar el delicte de sedició.

Per la seva banda, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha dit que els acords eren parcials i no resolien el conflicte català. Així mateix, ha dit que els dos executius s’havien compromès a impulsar les reformes legislatives necessàries –que no ha precisat– per a posar fi a la judicialització de la política, tenint com a referència les institucions europees i internacionals. Així que, res de res, comèdia, pura comèdia, ni han resolt res, ni volen resoldre res. L’únic que volen és que els catalans no molestin amb reivindicacions, que mentrestant, els espanyols continuaran espoliant-nos.