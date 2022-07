Álvaro Gil prohibeix la utilització del terme 'País Valencià'

El Director General de Comunicació del Govern, Álvaro Gil, ha prohibit i censurat la utilització del terme històric 'País Valencià' en els comunicats que fa el Govern.

Les comunicacions del Govern són censurades per ordre de Gil i allà on hi hauria de dir País Valencià es canvia per 'Comunitat Valenciana' o l'encara més ridícul 'Generalitat Valenciana' (que és la institució de Govern, però no el país).

La censura del terme 'País Valencià' només respon a la ignorància supina de la que ha oferit sobrades mostres un personatge que evidencia cada dia que no té el nivell suficient per ocupar el lloc que ocupa i que Francina Armengol manté en el càrrec per motius inconfessables.