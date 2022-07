L'Ajuntament de Palma guanya dos regidors catalanoparlants

Després de la sortida dels regidors Sonia Vivas i Rodrigo Romero (Unides Podem) de l'Ajuntament de Palma, s'espera que les intervencions en la llengua pròpia augmentin considerablement ja que el grup municipal presenta, per primer pic, una estructura no hostil amb el català.

Aquest dimarts han pres possessió els nous regidors del grup municipal d’Unides Podem a Palma: Clàudia Costa, que serà titular de Participació i Govern Interior; i Jordi Vilà, que durà Promoció Econòmica i Ocupació, i que també presidirà l'Empresa Funerària. Per la seva banda, el regidor Alberto Jarabo ho serà a partir d'ara de Justícia Social, Feminisme i LGTBI (regidoria que duia Vivas, que va ser objecte de l'escàndol de la Palma Pride Week i que ha ocasionat aquesta reestructuració).

Així, al juliol del 2022, el grup municipal d'Unides Podem passa a estar format totalment, per primer pic des de la seva fundació, per regidors catalanoparlants. Un fet que sembla garantir que faran ús de la llengua pròpia en l'exercici de les seves funcions com a càrrecs públics. Cosa que no feien Sonia Vivas i Rodrigo Romero, dos regidors que, després de quasi una legislatura, no han mostrat ni la més mínima intenció de promoure la normalització lingüística del català a les institucions.

Cal recordar que, a més de no fer servir la llengua pròpia com a regidor de l'àrea Delegada d'Infraestructures i Accessibilitat, Romero es va mostrar a favor de la retirada del català com a requisit per a accedir a la funció pública l'any 2012.

@neon543 Ahora porán ingresar no sólo aquellos que hablen catalán sino aquellos que esten más cualificados. Granaremos todos — Rodrigo A. Romero 🇦🇷🇮🇹🇪🇸 (@rodrigoromerou) March 16, 2012

A més, també podem trobar a Twitter una publicació seva on interpel·la Pablo Iglesias per a 'avisar-lo' que «En Podem Mallorca los catalanistas extremistas se estan apoderando del movimiento, lo cual es una verdadera pena...».

Sens dubte, amb aquesta reestructuració guanya tant el grup municipal d'Unides Podem Palma com la ciutadania.