Sanitat segons possibilitats econòmiques i repressió antidemocràtica

Les qui han pogut pagar sanitat privada no han tengut necessitat mai de demanar baixa per haver tengut una menstruació dolorosa. Han pres calmants o se n’han anat a reposar al llit fins que han tengut ànims de tornar a la vida habitual. Aquestes són les que no viuen necessitades o angoixades pels seus sous de final de mes. I això és el que hem pogut escoltar als polítics que sense vergonya han opinat pels mitjans. La dretota encapçalada pel galleguinyu, que comanda la nau pepera ha trobat que els polítics no eren els que donaven les baixes, sinó que això era feina de metges, i els metges eren els qui havien de continuar concedint-les. Que bé que parla en Feijoo! Se l’ha de votar! Ha moderat la dreta i no contesta quan li demanen si pactarà amb Vox. Això no cal. Per què pren el pèl als seus votants? Per què creuen que els seus votants estan mancats d’una brusca o d’enteniment? Què és això de responsabilitzar els metges? Si els metges saben que poden donar baixes per menstruacions doloroses, ho faran. El que passa és que fins ara això no es feia. Fins i tot les pacients no feien aquesta consulta, ja que pensaven que això era part del sofriment que havien de patir pel fet d’esser dona. Doncs els comunistes han aconseguit que es discutís si els metges han d’afegir a la seva llista de motius per donar baixes, aquest que pateixen moltes dones una vegada cada mes. Què faran ara els empresaris? Exigiran que als currículums es manifesti si ja s’ha arribat al temps de la menopausa? No ens en podrem estranyar. De més verdes n’han madurat!

Es pot dir que Espanya juga un partit, que podem anomenar de la repressió, amb Catalunya, encara que aquesta no tengui cap interès a jugar-lo. Juga un estat contra un aspirant a ser-ho. Els espanyols, així com els agrada, van guanyant per golejada, gràcies a uns jutges tramposos i tot un entorn mafiós. Fins ara, i segons Jordi Panyella, publicat a El Punt Avui han estat condemnades a penes de presó 44 persones vinculades al moviment independentista. Aquestes penes de presó sumen 145 anys i 10 mesos. Amb l’indult concedit a Junqueras, Sánchez, Romeva, Forn, Forcadell, Cuixart, Bassa, Rull i Turull, Pedro Sánchez va aconseguir que desaparegués del carrer el crit de “Llibertat presos polítics!”, però aquest crit haurà de tornar a aparèixer, perquè el partit continua i en el magí espanyol hi ha la idea de continuar empresonant independentistes, aquells que són anomenats separatistes i terroristes.

Segons Vilaweb, Plataforma per la Llengua ha rebut la queixa d’un ciutadà que ha denunciat que un guàrdia civil el va increpar al registre civil d’Elda per haver-s’hi adreçat en català i ja ha presentat una reclamació a la subdelegació del govern espanyol a Alacant. L’entitat vol que s’investiguin els fets i es depurin responsabilitats i ha demanat, també, a l’Oficina de Drets Lingüístics que intervingui en el cas. Els fets varen passar el 18 de novembre de l’any passat, quan el ciutadà, que havia anat a inscriure el fill, es va deixar la manteta del nin, va sortir i va voler tornar a entrar al registre. En aquell moment, l’agent de la porta li va dificultar l’entrada al·legant que no entenia el que li deia en català i el va acusar de maleducat.

Tot i que finalment va poder accedir al registre, quan en va sortir, el mateix guàrdia civil el va continuar increpant i li va dir que li estava faltant al respecte. La víctima va defensar el seu dret legal d’expressar-se en català, però l’agent el va ignorar i li va exigir que se n’anàs. Davant d’aquests fets, el ciutadà va demanar el full de reclamacions i el policia el va fer esperar mentre feia telefonades dient-li, en castellà, “espera’t, que està de camí”. Després de demanar el full de reclamacions fins a tres vegades i de rebre la mateixa resposta per part de l’agent, la víctima va haver-se’n d’anar sense aconseguir-lo. La plataforma ha presentat una reclamació perquè considera que el guàrdia civil va limitar dos drets del ciutadà: el d’expressar-se en català i el de presentar una reclamació, fet que contradiu la llei lingüística i l’estatut, que reconeixen l’ús normal i oficial de la llengua, i pot ser objecte de sanció.

Segons el règim disciplinari del cos, la discriminació o l’assetjament per raó de llengua, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social suposa una infracció molt greu, ja que els agents han de respectar la llei i han d’actuar “amb absoluta neutralitat política i imparcialitat i, en conseqüència, sense cap discriminació per raó de raça, religió o opinió”. A més, en qualsevol cas, cap treballador públic no té dret de prohibir que un ciutadà parli en una llengua oficial ni pot privar-lo d’un servei per aquesta raó. No s’entén que en ple segle XXI, l’any 2022, que les forces de l’ordre tenguin un comportament semblant al que degueren tenir l’any 1939, quan el dictador havia guanyat la guerra. La Plataforma per la Llengua té comptabilitzades les discriminacions per raó de llengua de l’Administració i més de la meitat són causades per les forces d’ordre públic. S’acosta molt al fet de tenir la raó de la força. Cosa que no té res a veure amb la democràcia. La dreta se’n riu d’aquesta problemàtica, ja que s’abandona la llengua i el problema desapareix. Així de fàcil! Com més democràcia diu tenir Espanya, més tracte antidemocràtic per als súbdits díscols.