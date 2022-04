Qui guanya la guerra?

Qui guanya la guerra senyor Putin?

Qui guanya la guerra senyor Zelenski?

Qui guanya la guerra, senyor Borrell?

Segur que hi ha qualcú que hi guanya amb la guerra, però ben segur que no són el 99,9% dels ciutadans russos, ni, per descomptat, els ciutadans ucraïnesos i de la resta dels països del voltant.

Ni els ciutadans corrents de cap altre país en guerra com pugui ser Síria o Iemen.

La guerra és sempre mort, patiment, barbàrie i destrucció. I un excel·lent negoci per a alguns indesitjables.

Quan va començar la invasió russa d'Ucraïna, els cínics varen interpel·lar els pacifistes i pretenien ridiculitzar el 'No a la guerra!'.

I tanmateix, avui és més vigent i mes necessari que mai insistir, persistir i sortir al carrer per tornar a proclamar 'No a la guerra!'. A cap guerra.