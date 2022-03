No serà un tal Judes qui et va ensenyar relacions internacionals?

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una passa que cap governant espanyol s'havia atrevit a fer: ha traït el poble sahrauí amb una punyalada en forma de carta al rei Mohammed VI en la qual sosté que el pla d'autonomia per al Sàhara Occidental plantejat pel Marroc el 2007 constitueix «la base més seriosa i realista» per a aconseguir una solució al conflicte. És la primera vegada que un president del Govern espanyol contravé les resolucions de l'ONU sobre el Sàhara Occidental.

Aquest és el resultat d'una política líquida, sense cap base ideològica, només l'ocupació del poder el màxim temps possible. Una política on la tàctica i el curt termini substitueixen la ideologia i els valors. Tàctica per avui i ultradreta per demà.

Una forma de fer política de la qual l'inepte president espanyol n'és un model.

Curiosament, Pedro Sánchez, que mai perd l'oportunitat de no dir la veritat, justifica la seva punyalada per l'esquena al poble sahrauí en la situació provocada per la invasió d'Ucraïna per part de l'exèrcit rus. El cínic president espanyol afirma que el pla per convertir el Sàhara Occidental en una 'autonomia' «és la millor solució al conflicte».

Justament per la situació actual, el 'perspicaç' Judes espanyol li serveix en safata un apoteòsic 'argument' a Putin... A veure quan tarda el president rus en recollir l'assistència i ofereix una 'autonomia' a Ucraïna i ho presenta dient que «és la millor solució al conflicte».