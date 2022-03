Una presidenta per a l'OCB

El passat 24 de febrer es va fer l'Assemblea extraordinària de l'Obra Cultural Balear i es va elegir una nova junta directiva de l'entitat, presidida per Joan Miralles, l'onzè president de l'Associació.

Fins ara tots els presidents de l'OCB han estat homes i ha estat impossible rompre el sostre de vidre, tot i que l'OCB és una entitat participada per moltes dones i liderada per dones en la majoria de municipis.

El cert és que en aquesta ocasió, per primera vegada, hi havia una dona disposada a encapçalar la candidatura, per bé que al final, es va acabar integrant en la candidatura unitària. Una oportunitat perduda. Caldrà seguir esperant.